Кинематографисты Узбекистана в рамках визита встретились со зрителями и провели переговоры с киностудиями «Лендок» и «Ленфильм».

С 22 по 25 июня в Санкт-Петербурге прошли Дни узбекского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. На бесплатных показах в кинотеатре «Родина» аудитории представили пять картин; наибольшее количество зрителей собрала военная драма «Узбечка» в день открытия мероприятия. Также прошли показы фильмов «Тенгиз», «Наследие» («Мерос»), «Волшебная шапочка» («Сехрли колпокча») и «Эволюция» («Эврилиш»).

На церемонии открытия 22 июня зрителей приветствовали Алишер Бабаев, генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге; Евгений Кассюра, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; Екатерина Наумова, врио генерального директора РОСКИНО; Сурабек Абдурахимов, президент Региональной Национально-культурной Автономии СПБ «УЗБЕГИМ»; Александр Карлов, директор СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и другие гости.

В состав узбекской делегации вошли Шухрат Ризаев, первый заместитель директора Агентства кинематографии Узбекистана; Фуркат Усманов, директор студии документальных фильмов Узбекистана; Акбар Бектурдыев, режиссер фильма «Узбечка»; Айсенам Юсупова, актриса, исполнительница главной роли в фильмах «Узбечка» и «Мерос» и Сайора Худайбердиева, глава международного отдела Агентства кинематографии Узбекистана.

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова отметила, что узбекский кинематограф в последние несколько лет переживает настоящий подъем, появляется много талантливых работ, и компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России рада открыть широкой российской аудитории новые имена узбекского кино.

В рамках мероприятия узбекские кинематографисты также посетили киностудии «Ленфильм» и «Лендок». Заместитель директора Агентства кинематографии республики Узбекистан Шухрат Ризаев рассказал, что планируется несколько совместных документальных фильмов со студией «Лендок». В частности, в июле 2023 года стартует подготовка проекта об истории создания самой большой мечети в России (документальный фильм «Мечеть»). Также в планах – проект о возвращении тысячелетнего Корана Усмана на родину: реликвия много лет хранилась в Петербурге, после чего была перевезена в Ташкент.

В ближайшее время индустриальный диалог России и Узбекистана будет продолжен. Ряд узбекских продюсеров войдет в состав второго кинолокационного тура РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках проекта Filming Locations in Russia: тур пройдет в Калининградской области и будет приурочен к форуму регионального кинематографа «Новый вектор».

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