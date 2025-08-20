VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Фильм «Горький, Кольцов, Краминов и вся советская интеллигенция» представят на Х Каспийском медиафоруме

горький кольцов краминов и вся советская интеллигенция

На десятом Каспийском медиафоруме главный редактор издания «За рубежом» представит документальный фильм режиссера Николая Евенко, посвященный становлению легендарного советского медиабренда «За рубежом». Главный редактор издания «За рубежом» Елена Бобкова примет участие в сессии «Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы», посвящённой перспективам развития киноотрасли и гуманитарному сотрудничеству в странах Каспийского региона.

Елена Бобкова выступит с презентацией «Связь времен: как издание “За рубежом” продолжает определять мировые коммуникационные тренды», в которой расскажет об эволюции легендарного журнала: от первых номеров, выпущенных Максимом Горьким в 1930 году, до современного онлайн-издания, объединяющего ведущих экспертов и партнёров из мирового академического и медиа сообществ. Особое внимание будет уделено современной трансформации: переходу в электронный формат, привлечению международных экспертов и сотрудничеству с ведущими научными, культурными и политологическими центрами.

Кроме того, в презентации особое внимание будет уделено сохранению культурной преемственности и развитию визуальных традиций, заданных первыми оформителями журнала «За рубежом» Александром Родченко и Варварой Степановой, а также значимости объединения гуманитарных усилий для укрепления дружбы и взаимопонимания между странами Каспия.

Ключевая тема X Каспийского медиафорума — «История Каспия: от прошлого к будущему». Более 750 участников — журналисты, эксперты, представители органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Гагаузии и Узбекистана — соберутся в Астрахани, чтобы обсудить медиатренды, обменяться опытом и наладить новые профессиональные связи.

В сессии примут участие ведущие медиапрофессионалы, киноэксперты и режиссёры из России, Казахстана, Туркменистана и других стран региона. Среди спикеров — Курманбек Жумагали (председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Казахстана), Рустем Маммедов (главный редактор Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии), Бехзод Мирзаев (актёр кино, руководитель кружка по сценической речи университета ORIENTAL), Магомет-Али Найманов (генеральный директор «Домбайфильм», продюсер и режиссёр фильмов «Испытание аулом» и «Испытание аулом. Ход конём») и другие.

