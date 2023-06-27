Музей Москвы открывает выставку «Кольца Лефортова»

К 20-летию завершения строительства Третьего транспортного кольца и открытию движения по Лефортовскому тоннелю в Музее истории Лефортово, филиале Музея Москвы, начинает работу выставка «Кольца Лефортова». Экспозиция представляет исторические, градостроительные, архитектурные, социальные и технологические особенности кольцевой структуры Москвы на двух уровнях — глобальном общемосковском и локальном лефортовском.

В Москве сложилась радиально-кольцевая планировка. Стены и валы древнего города постепенно превращались в транспортные артерии — кольца, которых по мере развития города становилось все больше. Сегодня в столице настал новый этап — запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК), строятся станции Большой кольцевой линии Московского метро (БКЛ), совсем скоро замкнется и Хордовое кольцо Москвы.

Первое кольцо «пришло» в Лефортово в середине XVIII века. Остатки Камер-Коллежского вала хорошо представлены в топонимике и планировке Лефортова — это Золоторожский,Лефортовский, Госпитальный валы и площадь «Проломная застава». Сегодня в Лефортове и рядом с ним проходит несколько колец: Камер-Коллежский вал, Третье транспортное кольцо (ТТК), МЦК и БКЛ. Кольца напрямую связаны с историей и повседневной жизнью района.

Выставка «Кольца Лефортова» займет два музейных зала Музея истории Лефортово. Большой зал познакомит посетителей с историей колец от Камер-Коллежского вала до Большой кольцевой линии: почему не удалось разорвать радиально-кольцевую структуру, что планировали снести при строительстве Третьего транспортного кольца и к чему привел Лефортовский кризис 1980-х годов. В этом разделе также можно будет увидеть, как устроена система столичных колец. В Малом зале кураторы воссоздадут библиотеку и кабинет проектировщика, а также склад и архив. Экспозиция поможет понять, как устроен город и район Лефортово, научит «читать» следы градостроительных проектов в современном облике Москвы. Экспонаты выставки — карты, литографии, гравюры, фотографии, проектные материалы, археологические находки и макеты из коллекций Музея Москвы, НИИ Генплана города Москвы, Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Параллельная программа к выставке включает экскурсии, лекции и дискуссии с проектировщиками и строителями ТТК, МЦК и БКЛ, историками, краеведами и местными жителями. Подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время на сайте Музея Москвы.

Станция метро «Лефортово». Композиция с гербом Франца Лефорта размещенная в круглом плафоне кассового зала, в процессе производства. Художники: - Радимов Петр, Пузанков Корнил, Панов Александр, 2020 г. Фото: Леонид Борзенков

Станция метро «Лефортово». Архитекторы: Борзенков Л.Л., Нагиева Т.А., Земляницкий И.Г., Костиков С.Ф.(«Метрогипротранс»), 2020 г. Фото: Леонид Борзенков

Станция метро «Авиамоторная» Большой кольцевой линии. Архитекторы: Борзенков Л.Л., Нагиева Т.А., Земляницкий И.Г., Костиков, С.Ф., Уваров В.К., Джавадова Г.В., Башенин В.В. («Метрогипротранс»), 2020 г.

Фото групповое, в центре Киеня С.А. — одна из первых женщин метростроя у стенгазеты «Стахановец». Документы строителя С.А. Киеня. 1930 г. Фонды Музея Москвы

Пролетарской столице — лучшее в мире метро. Фотоколлаж. 1934 г. Фонды Музея Москвы

Открытка. Эскалатор станции «Комсомольская-кольцевая». Серия открыток «Московский метрополитен им. В.И. Ленина». 1960 г. Фонды Музея Москвы

Тоннелепроходческий механизированный комплекс, (ТПМК). Фото предоставлено АО «Мосметрострой»

Вариант Третьего транспортного кольца. Конец 1990-х. Институт Генплана Москвы

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