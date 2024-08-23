В Санкт-Петербурге проведут Дни кино СНГ

РОСКИНО совместно с киностудией «Лендок» организует Дни кино СНГ в рамках V Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Бесплатные кинопоказы пройдут на четырех площадках в Санкт-Петербурге: в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Лендок» и Доме кино. На бесплатных кинопоказах зрители увидят одни из лучших фильмов Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана​​​​​​​​​​​​​​.

Показы являются частью мероприятий РОСКИНО в странах СНГ, с которыми ведется сотрудничество на постоянной основе: компания при поддержке Минкультуры России проводит в этих государствах фестивали российского кино, а также представляет фильмы стран СНГ в России и организует встречи российских кинематографистов с представителями киноиндустрии Содружества Независимых Государств, способствуя развитию индустриального диалога. В прошлом году Санкт-Петербург уже становился площадкой для Дней узбекского кино, организованных РОСКИНО: в рамках мероприятия «северную столицу» посетила делегация кинематографистов Узбекистана.

Программа Дней кино СНГ в Санкт-Петербурге включает 10 фильмов: как нестандартные жанровые ленты, так и яркие авторские работы – призеры крупных международных фестивалей. Так, зрители смогут увидеть фильм «Поэт» (реж. Дарежан Омирбаев, Казахстан, 2021 г.), получивший награду за лучшую режиссерскую работу на 34-м Токийском международном кинофестивале; драму «Зеркало без отражения» (реж. Носир Саидов, Таджикистан, 2014 г.), удостоенную премии за лучший сценарий 32-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Тегеране; драму «Две тысячи песен Фариды» (реж. Елкин Туйчиев, Узбекистан, 2020 г.), получившую приз аудитории на фестивале Asian World Film Festival. В рамках Дней кино СНГ также будет показана комедийная драма «Обучение Адемоки» (Казахстан, Франция, 2022 г.) известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова, чьи фильмы неоднократно завоевывали международные награды.

Белоруссия будет представлена картиной «Перезвон» (2021 г.) режиссера Евгения Сетько, созданной на основе хроникальных материалов и документальных фильмов: фильм повествует о сожженных белорусских деревнях во время Великой Отечественной войны. Фильм зрителям представит заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Альберт Сидорович.

Картину «Горячий хлеб» (реж. Умид Хамдамов, Узбекистан, 2019 г.), которая вошла в лонг-лист претендентов на 92-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», представит Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов.

В программу также вошел казахстанский боевик «Операция Набат» (2023 г.) режиссера Рашида Сулейманова. Фильм основан на событиях 1992 года, произошедших в Южном Казахстане, когда сбежавшие заключенные захватили в заложники автобус с пассажирами.

От Киргизии на Днях кино СНГ будет показана новая драма «Камень» (2023 г.) режиссера Айчурек Борукеевой.

Кроме того, в программу показов войдут: фильм «Стойкость» (реж. Рашид Маликов, Узбекистан, 2018 г.) – обладатель приза жюри кинокритиков 40-го Московского международного кинофестиваля, и «Последняя добыча охотника» (реж. Мухаммадраби Исмоил, Таджикистан, 2021 г.), участвовавший в конкурсной программе Международного кинофестиваля стран ШОС в Мумбаи в 2023 году.