Кадр из фильма «Земля, остановившая ветер», 2023, Казахстан

В эти дни, в Санкт-Петербурге проходит V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Фестиваль на протяжении пяти лет проводится Открытой киностудией «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» и в этом году проходит также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

За последние годы LEFF стал одним из центральных событий Санкт-Петербурга, ориентированных на укрепление культурных связей России с дружественными странами и консолидацию творческих сил кинематографистов стран СНГ. Среди гостей фестиваля – представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«В этом году нам удалось собрать внушительный список гостей и участников деловой программы: на LEFF приедут генеральные директора киностудий стран СНГ, в дискуссиях примут участие руководители отечественных киноорганизаций, режиссеры, классики советского кино и звезды Болливуда, продюсеры, чиновники, которые занимаются поддержкой сферы. Уверен, наше взаимодействие будет эффективным, и совсем скоро мы увидим его плоды на экранах», – отметил генеральный директор Открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов.

В трех конкурсных программах фестиваля – игровой, неигровой и в конкурсе студенческого фильма Lendoc start – жюри и зрители оценят 36 фильмов, в том числе ряд мировых и российских премьер. Показы состоятся на площадках киностудии «Лендок», кинотеатров «Аврора», «Дом Кино» и «Родина», киноцентра «Ленфильм» и Капеллы.

В 2024 году Фестиваль объявил международный конкурс во второй раз и получил более 700 заявок из России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Грузии, Испании, Италии, Израиля, Аргентины.

Отбор в игровой конкурс прошли 11 картин из России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Индии, Италии и Аргентины. В этом году в конкурс вошли ленты, премьеры которых состоялись на крупнейших мировых фестивалях класса А. Среди них сразу три фильма из Казахстана – «Земля, остановившая ветер», автором которой является мэтр казахского кино Ардак Амиркулов (премьера в рамках Международного фестиваля Black nights); «Бауырына салу» (режиссёр Асхат Кучинчиреков, премьера в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне), «Крик» (режиссер Кеженбек Шайкаков, премьера в рамках Международного кинофестиваля в Пусане). Еще один фильм, отмеченный в Пусане – «Эволюция», военная драма Елкина Туйчиева из Узбекистана. Благодаря фокусу фестиваля на копродукционной работе стран, в игровой конкурс вошли полнометражные фильмы совместного производства России и Индии («Надо снимать фильмы о любви», режиссер Роман Михалов), России и Аргентины («Невада», режиссеры Анна Тюрина и Матиас Муса), Италии, Казахстана и России («Ласточка», режиссер Малика Мухаменджан). Мировая премьера последнего состоялась на Международном кинофестивале в Шанхае, а российская – на кинофестивале «Окно в Европу». Еще одна лента, премьера которой прошла на крупном отечественном фестивале – драма якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Чума». Рассказывая об игровом конкурсе, Марина Озеренчук, программный директор «LEFF», отмечает:

«Обращая внимание на самые яркие картины, произведенные в России и странах СНГ за последнее время, мы не могли не заметить тренд, согласно которому кино сбегает из больших городов. Режиссеры будто специально избавляются от всех признаков технологического прогресса и стремятся заглянуть вглубь, в маленькую юрту в бескрайней казахской степи или в простую русскую избу среди берез. Именно там, вдали от шумных мегаполисов, идет поиск гармонии, своих корней, национальной идентичности».

В неигровой конкурс были отобраны 11 документальных фильмов из России, Казахстана, Узбекистана, Испании, Кыргызстана. Среди них отмечаются как крупные студийные работы, так и экспериментальные дебютные полные метры. В программе — фильмы, произведенные Киностудией им. Горького, киностудии Ленфильм, продюсерских центров KION и «Хорошо продакшн», Национального агентства Узбеккино, а также – независимые работы учеников Александра Сокурова: фильмы «Край ночи» режиссёра Андрея Натоцинского и «Рембрандт. Посвящение LK 15:11-32» режиссёра Андрея Кречетова. Дополнительным украшением конкурса стал ряд копродукций: фильм «Карлыгаш» произведен совместно Россией и Казахстаном, а «Территория», мировая премьера которого состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля – Испанией и Кыргызстаном.

Сразу две неигровые картины приезжают на «LEFF» с кинофестиваля «Окно в Европу»: среди них поэтическая лента Светланы Стасенко «Здесь выживут только сарлыки» и фильм «Бюро» (режиссер Пабло Рохас).

Конкурс студенческого фильма Lendoc start проводится в этом году впервые, и включает в себя 14 картин, разделенных на два блока: 6 игровых и 8 неигровых. В программе участвуют студенты ВГИК им. С.А. Герасимова – в том числе из филиала университета в Ташкенте, МГИК, СПБГИиКИТ, Московской школы кино, Киношколы Лендок, Кыргызского Государственного университета культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой, Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова.