В Санкт-Петербурге состоятся съемки телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой

Съемки программы «Петербург Шаляпина и Рахманинова» пройдут в северной столице в рамках третьего сезона Всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой с 2021 года, и в 2023 году посвящен 150-летию со дня рождения двух гениев русской музыки.

Санкт-Петербург сыграл особую роль в жизни Шаляпина и Рахманинова, став местом испытаний, провалов и триумфа. Именно в Санкт-Петербурге 9-летний Рахманинов начал учиться музыке, но учеба шла плохо, и родители перевели юное дарование в Москву. Вернувшись в город на Неве молодым, но уже знаменитым пианистом и композитором, Рахманинов испытал одно из самых глубоких потрясений - провал в 1897 году его Первой симфонии в зале Дворянского собрания (ныне Санкт-Петербургская Филармония). Более 3 лет композитор не писал музыку, а партитура была уничтожена. Позже, именно в Петербурге состоялись многие премьеры, которые принесли Рахманинову славу одного из «самых русских композиторов» Серебряного века: кантата «Весна» с Федором Шаляпиным в сольной партии, вокально-симфоническая поэма «Колокола», фортепианные и симфонические концерты.

Непростыми были отношения с Петербургом и у великого баса. Первые неудачи сменились всенародной славой, а знакомство с актером Мамонтом Дальским стало судьбоносным - именно благодаря ему Федор Шаляпин впервые выступил в Концертном зале Дворянского собрания и «нашел свой образ» на сцене. Здесь сбылась заветная мечта артиста - более 20 лет он выступал на сцене Мариинского театра, а в суровые революционные годы был назначен художественным руководителем и получил звание первого Народного артиста Республики.

Ведущая и идеолог проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», Мисс Вселенная, певица и основатель благотворительного фонда Оксана Федорова отметила: «Главная цель телепроекта - привлечь внимание самой широкой аудитории, и, в первую очередь, детей и молодежи к культурному наследию нашей страны. В год 150-летнего юбилея Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, мы хотим показать не только известные памятные места, но и открыть новые маршруты, которые мало знакомы широкой публике и, я надеюсь, вдохновят зрителей на путешествия по местам музыкальной силы нашей большой и прекрасной страны!»

Третий сезон проекта в 2023 году выходит под названием «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» и объединят города, связанные с жизнью и творчеством великих музыкантов: Уфу, Кисловодск, Казань, Москву и Санкт-Петербург. Мультиформатный подход включает съемки телепрограмм, проведение Международного конкурса юных музыкантов, организацию онлайн-викторин и квизов, а также концертов и творческих встречи с участием известных деятелей культуры и искусства.

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