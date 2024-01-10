В Санкт-Петербурге подвели итоги работы крупнейших музеев в 2023 году

В преддверии IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в Государственной академической капелле состоялась стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Главной темой дискуссии стал вопрос межмузейного сотрудничества и отраслевой консолидации. Впервые на одной площадке были представлены крупнейшие музейные объединения страны – Союз музеев России, ИКОМ, Российское историческое общество, различные музейные ассоциации и секции.

Открывая работу сессии, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова подчеркнула:

«Динамика изменений в обществе и мире требует значительного участия и объединения усилий в деле сохранения целостности, устойчивости, выработки и обмена опытом. Профессиональные союзы способствуют усилению музейного сектора страны, создают основы для сотрудничества, расширения международного признания и значимости культурного наследия России».

Елена Харламова представила основные итоги деятельности ведомства в вопросах интеграции учреждений культуры новых субъектов РФ, строительства и реставрации музейных объектов, организации детских и молодежных программ в музеях и выставочных проектах 2023 года.

Так, она сообщила об открытии до конца года Музея казачества, филиала Государственного исторического музея, в Станице Луганской и филиала Бахрушинского театрального музея в Дебальцево. На сегодняшний день уже открыты экспозиция Музея им. Андрея Рублева «Лики русской иконы» в Волновахе и постоянный выставочный проект на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова при поддержке центра «РОСИЗО». Ведется полномасштабная работа по открытию детских центров «Музей детям» во всех 77 музеях новых субъектов РФ. К этому моменту функционируют четыре центра, созданные силами Политехнического музея, музеев-заповедников «Фанагория» и «Петергоф».

Отдельно руководитель департамента отметила проекты в сфере реставрации. По её словам, активно идет реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев в рамках подготовки к празднованию 225-летия великого русского поэта. Кроме того, закончены работы над объектами в Михайловском замке Русского музея, в усадьбе «Ясная поляна» и музейных комплексах Царского Села. В конце декабря откроется новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Среди наиболее знаковых событий предстоящего 2024 года Елена Харламова назвала завершение реставрации филиалов Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре и строительства нового здания на Кадашевской набережной в Москве, а также открытие первого в мире музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Ожидается также окончание работ в уникальном комплексе «Планета Океан» в Калининграде.

Участниками сессии также стали директор Литературного музея им. Даля Дмитрий Бак, директор Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктор Шалай, президент ИКОМ России, директор Музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, председатель Наблюдательного совета Фонда «ЕСПО», руководитель Всероссийского проекта «Императорский маршрут» Анна Громова, министр по культуре и туризму Калининградской области, руководитель Балтийского культурного форума Андрей Ермак, директор Ульяновского краеведческого музея им. Гончарова, председатель Правления Совета музеев ПФО Юлия Володина.

Публикуется по материалам сайта culture.gov.ru