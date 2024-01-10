В Санкт-Петербурге подвели итоги работы крупнейших музеев в 2023 году

В преддверии IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в Государственной академической капелле состоялась стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Главной темой дискуссии стал вопрос межмузейного сотрудничества и отраслевой консолидации. Впервые на одной площадке были представлены крупнейшие музейные объединения страны – Союз музеев России, ИКОМ, Российское историческое общество, различные музейные ассоциации и секции.
Открывая работу сессии, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова подчеркнула:
«Динамика изменений в обществе и мире требует значительного участия и объединения усилий в деле сохранения целостности, устойчивости, выработки и обмена опытом. Профессиональные союзы способствуют усилению музейного сектора страны, создают основы для сотрудничества, расширения международного признания и значимости культурного наследия России».
Елена Харламова представила основные итоги деятельности ведомства в вопросах интеграции учреждений культуры новых субъектов РФ, строительства и реставрации музейных объектов, организации детских и молодежных программ в музеях и выставочных проектах 2023 года.
Так, она сообщила об открытии до конца года Музея казачества, филиала Государственного исторического музея, в Станице Луганской и филиала Бахрушинского театрального музея в Дебальцево. На сегодняшний день уже открыты экспозиция Музея им. Андрея Рублева «Лики русской иконы» в Волновахе и постоянный выставочный проект на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова при поддержке центра «РОСИЗО». Ведется полномасштабная работа по открытию детских центров «Музей детям» во всех 77 музеях новых субъектов РФ. К этому моменту функционируют четыре центра, созданные силами Политехнического музея, музеев-заповедников «Фанагория» и «Петергоф».
Отдельно руководитель департамента отметила проекты в сфере реставрации. По её словам, активно идет реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев в рамках подготовки к празднованию 225-летия великого русского поэта. Кроме того, закончены работы над объектами в Михайловском замке Русского музея, в усадьбе «Ясная поляна» и музейных комплексах Царского Села. В конце декабря откроется новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
Среди наиболее знаковых событий предстоящего 2024 года Елена Харламова назвала завершение реставрации филиалов Третьяковской галереи в Калининграде и Самаре и строительства нового здания на Кадашевской набережной в Москве, а также открытие первого в мире музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Ожидается также окончание работ в уникальном комплексе «Планета Океан» в Калининграде.
Участниками сессии также стали директор Литературного музея им. Даля Дмитрий Бак, директор Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктор Шалай, президент ИКОМ России, директор Музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, председатель Наблюдательного совета Фонда «ЕСПО», руководитель Всероссийского проекта «Императорский маршрут» Анна Громова, министр по культуре и туризму Калининградской области, руководитель Балтийского культурного форума Андрей Ермак, директор Ульяновского краеведческого музея им. Гончарова, председатель Правления Совета музеев ПФО Юлия Володина.
Публикуется по материалам сайта culture.gov.ru
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.