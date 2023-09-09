В Санкт-Петербурге завершает работу 20-й Фестиваль Израильского кино

9 сентября в Санкт-Петербурге завершает свою работу 20-й Фестиваля Израильского кино. Фильмом открытия стала картина «Караоке» – лирическая и забавная история о супругах, рутинная жизнь которых меняется с появлением нового яркого соседа. Далее фестиваль продолжится в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске до своего торжественного закрытия в Москве.

Организаторы фестиваля – кинотеатр Пионер и Посольство Израиля в России – подготовили программу из 11 картин, семь из которых будут показаны в России впервые. Выбранные фильмы демонстрируют не только аспекты израильской жизни, но и географию страны: от Мёртвого моря до красноморского побережья, от Иерусалима до Тель-Авива. Зрителей ждет трёхдневное фестивальное путешествие в Израиль, полное красок и впечатлений.

В программе этого года представлены картины разных жанров. Комедия «Караоке» остроумно обыгрывает значение семейных ценностей, мелодрама «Другая вдова» раскрывается через иронию, свадебный фильм «Медовый месяц в Иерусалиме» вырывается из лирики в роуд-муви. Израильский юмор самобытен, интеллектуально изящен и обаятелен даже в контексте сложных тем. Программа короткометражек киношколы Стива Тиша компактно это покажет в едином сеансе, состоящем из фильмов «Неурим», «Свекольный суп» и «Базисный дефект».

Ещё одно направление фестиваля этого года – документальное кино. Этот жанр достойно представят три неигровые картины: байопик классика мировой литературы Амоса Оза через психоанализ и исторические события; авантюрное приключение «Стражи мёртвого моря», поднимающее острую экологическую проблему; а также «Героини» с их кротким феминизмом и спортивным бэкграундом.

Помимо фильмов на фестивале будут проводиться публичные обсуждения с литературоведами и искусствоведами, экспертами театра и кинематографа. Энергия, яркие эмоции и неповторимый израильский стиль ждут участников всех фестивальных событий.

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