Трейлер художественно-документального сериала «Большой дом» представили в сети

В 1965-ом году Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку.

В 1940-х, при помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, Строганов должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание – взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель – похищение крупного физика – ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу...

Восьмисерийный художественно-документальн ый исторический детектив «Большой дом», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), с Никитой Волковым, Виталием Кищенко и Артуром Ваха в главных ролях выйдет 28 сентября на онлайн-платформах Кинопоиск, Иви и Okko.

В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ в 40-60-е гг. прошлого столетия. Авторам сценария были предоставлены архивные документы, в связи с чем проект будет интересен и историкам – многие из фактов будут озвучены впервые.

Главный герой «Большого дома» - подполковник КГБ Михаил Александрович Широков (Борис Хвошнянский). Одной из главных линий станет его противостояние диверсанту, бывшему карателю фашистской армии Александру Строганову по кличке Граф (Артур Ваха и Никита Волков).

Главные роли в сериале исполнили Виталий Кищенко, Артур Ваха, Никита Волков, Борис Хвошнянский, Илья Коробко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссер и один из авторов сценария.

Егор Кончаловский, режиссер-постановщик и соавтор сценария:

«Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Мы снимаем картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. «Большой дом» — это политический и исторический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн. Мы хотим честно взглянуть на работу КГБ и НКВД во время Великой Отечественной войны. Герои фильма – люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни».

Продюсер Павел Зубенко:

«Идею «Большого дома» я вынашивал более 10 лет. В 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде «Зигзаг», коллаборационистах, которые в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде. Они подделывали продуктовые карточки. К этому мы добавили еще дела, с которыми нам удалось познакомиться. Восемь серий нашего фильма – это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной сюжетной линией».

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