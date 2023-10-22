В храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Зюзино Раменского района прошел традиционный фестиваль колокольного звона.

Пятнадцатый по счету фестиваль собрал звонарей Москвы и Московской области. Основными участниками стали выпускники московской Школы Звонарей Ильи Дроздихина. На протяжении двух часов с колокольни храма разносился праздничный колокольный звон.

С приветственным словом к звонарям и гостям праздника обратился настоятель храма священник Александр Плеханов. Он отметил значимость сохранения традиций колокольного звона через обучение молодого поколения звонарей, важность проведения фестивалей колокольного звона для обмена звонарским опытом.

Изюминкой программы стало выступление руководителя московской Школы Звонарей Ильи Дроздихина.

В этом году фестиваль прошел при поддержке Международного Союза Православных Звонарей и благотворительного фонда памяти преподобной Евфросинии Московской (г. Москва).

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