Юлия Райнер выпустила трек «Lost in you» в коллаборации с Lost Knights и Alex Alta

Юлия Райнер порадовала поклонников ремейком на песню «Lost in you». Новое звучание ему придала команда Lost Knights и Alex Alta. Англоязычный трек переносит слушателей в воспоминания о лете и любви, которая поглощает изнутри. Герои блуждают в своих чувствах и готовы отдаться друг другу без остатка. Такие яркие эмоции знакомы каждому, поэтому трек и будоражит эмоции.

Ремейк получился еще более чувственным и экспрессивным. Lost Knights в этом мастера. Это электронный дуэт, который состоит из двух участников - Кирилла Борисенко и Александра Мотовилова. Музыканты образовали творческий тандем еще в 2016 году, тогда же они стали финалистом конкурса Spinnin’ Records. На сегодняшний день дуэт продолжает выпускать в музыкальный мир хит за хитом.

Alex Alta - музыкальный продюсер, среди подопечных которого - звездные артисты из России и зарубежных стран, блогеры-миллионники. Также он является продюсером топовых ТВ-проектов, кинофильмов и международных конкурсов. Ну а его работы регулярно занимают высокие места в чартах крупных радиостанций.

Совместно с ребятами Lost Knights они апгрейдили трек Юлии Райнер «Lost in you». Легкий дип хаус дополняет чувственный вокал певицы, изобилующий приятными мелизмами. Поклонники поддержали творческий эксперимент ребят и оставили множество восторженных отзывов в соцсетях.

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