МГИК представил спектакль «Желание» на ВДНХ

В рамках работы Международной выставки –форума «Россия», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 6 января в Доме культуры на ВДНХ состоялся театральный показ новогоднего представления «Желание» от студентов Московского государственного института культуры.
Спектакль поставили студенты кафедры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета МГИК под руководством заведующей кафедрой театрализованных представлений МГИК, заслуженного деятеля искусств РФ Марины Викторовны Комаровой.
На спектакле зрители познакомились с культурой народов разных стран, с их традициями и обычаями встречать Новый год.
Публикуется по материалам сайта culture.gov.ru
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