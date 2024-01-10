МГИК представил спектакль «Желание» на ВДНХ

В рамках работы Международной выставки –форума «Россия», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 6 января в Доме культуры на ВДНХ состоялся театральный показ новогоднего представления «Желание» от студентов Московского государственного института культуры.

Спектакль поставили студенты кафедры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета МГИК под руководством заведующей кафедрой театрализованных представлений МГИК, заслуженного деятеля искусств РФ Марины Викторовны Комаровой.

На спектакле зрители познакомились с культурой народов разных стран, с их традициями и обычаями встречать Новый год.

Публикуется по материалам сайта culture.gov.ru