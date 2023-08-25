В селе Быков Отрог появится Дом культуры

Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство сельского Дома культуры в селе Быков Отрог Саратовской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Село Быков Отрог Балаковского района основано в 1748 году дворцовыми и монастырскими крестьянами в Низком Заволжье на правом берегу реки Большой Иргиз. В рамках национального проекта «Культура» на его территории построят новый Дом культуры. Он даст импульс развитию художественного творчества местных жителей и станет досуговым центром для взрослых и детей.

Дом культуры возведут на улице Советской в районе дома 1/1. По проекту, одобренному региональной экспертизой, в здании обустроят просторный зрительский зал на 160 мест, студийно-кружковые помещения и библиотеку.

Также для комфортных занятий и посещения мероприятий маломобильными группами населения и лицами с ограниченными возможностями оборудуют необходимую инфраструктуру.

Застройщик – Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области. Проектировщик – ООО «Энергопромпроект».

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