ЕГИПЕТ (Каир): писательнице и романистке Сальве Бакр вручили Литературную премию БРИКС

Первая в истории Литературная премия БРИКС вручена египетской писательнице и романистке Сальве Бакр. Она стала главным лауреатом престижной международной награды, учреждённой в 2024 году для поддержки диалога культур и продвижения традиционных ценностей через литературу. Победительница получила денежный приз в размере 1 миллиона рублей (около 600 тысяч египетских фунтов).

Церемония награждения состоялась 24 января 2026 года в одном из международных залов 57‑й Каирской международной книжной ярмарки, проходящей в Международном выставочном центре Египта (EIEC) с 22 января по 3 февраля.

Церемония награждения и участники

Награду Сальве Бакр вручил исполнительный директор Литературной премии БРИКС, директор Евразийского фонда гуманитарных ценностей Александр Островерх‑Кванчиани. В церемонии также приняли участие сопредседатель Ассоциации писателей BRICS Literature Network Вадим Терёхин; депутат парламента Египта, одна из основательниц премии и член Оргкомитета от Египта Доха Мустафа Асси; национальный координатор BRICS Literature Network в Индонезии Састри Бакри.

Выступая на площадке одной из самых представительных книжных ярмарок мира, участники отметили, что присуждение первой Литературной премии БРИКС Сальве Бакр усиливает культурное измерение сотрудничества стран объединения и подчёркивает значимость египетской литературы в формировании глобального гуманистического пространства.

Сальва Бакр: литература БРИКС как часть всемирной гуманистической культуры

Сальва Бакр подчеркнула, что испытывает гордость от того, что стала первым лауреатом Литературной премии БРИКС. По её мнению, эта награда принципиально отличается от других международных литературных премий, поскольку основана на более глубоком и ином видении. По словам писательницы, БРИКС, являясь прежде всего цивилизационным объединением, на протяжении десятилетий формирует всемирную гуманистическую культуру:

«Древний Египет развивал литературу в то время, когда Европа жила в тёмные века, тогда как русская культура и русская литература являются самыми глубокими по своему мировому влиянию; наше сознание воспитано великим русским литературным наследием Чехова, Достоевского, Максима Горького и целой плеяды выдающихся писателей, наряду с писателями Индии, Китая, Бразилии и других стран».

Сальва Бакр известна как одна из ведущих современных авторов, пишущих на арабском языке. Она является автором семи романов, семи сборников рассказов и пьесы. Её произведения переведены на ряд языков, включая европейские.

Оценка премии со стороны учредителей и организаторов

Депутат парламента Египта, писательница и одна из основательниц Литературной премии БРИКС Доха Мустафа Асси подчеркнула значение победы Сальвы Бакр для египетской литературы:

«Для Египта большая честь, что именно наша писательница становится первым лауреатом Литературной премии БРИКС. Это не просто новость о награде — это сигнал о том, что современная египетская проза слышна и понятна далеко за пределами нашей страны. Сальва Бакр — автор с очень самобытным, свободным голосом, который открывает читателям настоящий, живой Египет. Её победа показывает: в пространстве БРИКС разговор не сводится к политике и экономике, здесь формируется общее культурное поле, где наши истории, наши языки и наши ценности звучат на равных. Я уверена, что за этим первым успехом последуют новые имена и новые достижения египетской литературы в БРИКС».

По словам Александра Островерх‑Кванчиани, Литературная премия БРИКС даёт уникальную возможность представить многообразие литературных традиций стран объединения на международной арене:

«Литературная премия БРИКС — это возможность для писателей вступить в живой диалог с читателями всего мира, познакомить их с культурой своей страны и обрести новое признание. Премия помогает выявлять новые литературные имена, достойные внимания, а также обеспечивает перевод, издание и популяризацию произведений на языках стран БРИКС. Мы открываем авторов, которые заслуживают мировой аудитории, и одновременно выстраиваем для них реальный маршрут продвижения — внутри пространства БРИКС и в государствах, готовых разделять наши ценности».

Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по международным делам и глава Секретариата премии Дмитрий Кузнецов отметил, что сегодня за премией БРИКС уже стоят конкретные издательские решения:

«Литературная премия БРИКС уже стала инструментом стимулирования переводов. Скоро издательский проект Захара Прилепина “КПД” в холдинге АСТ должен издать на русском языке победительницу этого года Сальву Бакр. Мы должны вернуть друг другу богатство наших культур, а сверхзадачей премии остаётся поиск общих ценностей глобального большинства для укрепления и развития нашего сотрудничества».

Процедура отбора и решение жюри

Лауреаты были определены по итогам голосования международного профессионального жюри. Процедура отбора проходила в несколько этапов.

Лонг‑лист из 30 кандидатов был объявлен в сентябре 2025 года в Бразилии. После месяца голосования осталось 10 финалистов, которые были представлены в Джакарте (Индонезия). Имя первого лауреата Литературной премии БРИКС было объявлено 30 ноября 2025 года в Хабаровске.

По итогам голосования международного жюри победителем стала Сальва Бакр, представляющая Египет и арабоязычную литературу.

Специальный приз: «За инновации в области литературы»

Помимо главной награды, жюри присудило специальный приз «За инновации в области литературы» индонезийскому писателю Денни Джа.

Он отмечен за развитие и продвижение жанра поэтического эссе, в котором сочетаются воображение, факты и документальные данные. Этот жанр рассматривается как инновационная форма литературы, соединяющая художественное и исследовательское начало и открывающая новые возможности для осмысления современной реальности в пространстве стран БРИКС и за его пределами.

Итоги первого сезона и развитие BRICS Literature Network

Сопредседатель Ассоциации писателей BRICS Literature Network от России Вадим Терёхин подвёл итоги первого сезона премии и обозначил перспективы развития сети:

«Мы надеемся, что для Сальвы Бакр и Денни Джа эта награда станет началом долгого и успешного пути в мире литературы, а также прологом к признанию не только в странах БРИКС, но и во всём мире. Их книги будут переведены на 10 языков, что позволит миллионам новых читателей открыть для себя эти имена.

За первый сезон премии BRICS Literature Network превратилась в реальную площадку диалога. Каждая страна объединения внесла свой голос в обсуждение путей развития мировой литературы, а к нашей инициативе уже присматриваются и многие дружественные государства, формально не входящие в БРИКС, но разделяющие наши ценности. Это создаёт основу для дальнейшего расширения сети и более глубокого взаимопроникновения литератур через художественное слово».