В сети Интернет появился тизер фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Кинотрилогия о веселом хулигане началась с фильма «Иван Семёнов. Школьный переполох» (2022 год), в основу которого легла повесть Льва Давыдычева «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова», рассказывающая о школьных проделках пятиклассников.

Во второй картине «Иван Семёнов. Большой поход» (2023 год) главный герой вместе с друзьями во время летних каникул отправился на поиски шамана, исполняющего любые желания. Эта часть трилогии посвящена тому короткому отрезку жизни, когда мальчишки уже не дети, но еще и не взрослые.

Третий фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» — это история о героях-подростках, которые выросли вместе со своим зрителем. И теперь их волнуют новые вопросы – что такое любовь? Как строить отношения с друзьями и подругами? И когда пора повзрослеть и проститься с детством?

По сюжету фильма Иван Семенов (14) под влиянием Танечки (14) из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а проще говоря «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера – Олега (16) – лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Режиссером картины выступил Кирилл Седухин. Генеральные продюсеры фильма: Антон Богданов и Евгений Немоляев. Автор сценария – Михаил Шулятьев. Картина выходит при поддержке Фонда кино.

В картине задействованы уже полюбившиеся зрителям актеры: Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и др. А роль главного антагониста исполнил Леон Кемстач, который преобразился в дерзкого чемпиона по необычному виду спорта — сноукаякингу. Его экранную маму и строгого тренера сыграла актриса Анна Котова.