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ДомойМир киноФильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым можно посмотреть в сети

Фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым можно посмотреть в сети

editor
By editor
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кракен
Изображение: онлайн-кинотеатр PREMIER

После яркого кинопроката зрителей ждёт цифровой релиз одного из самых масштабных российских фантастических блокбастеров последних лет.

Режиссёр Николай Лебедев, известный по фильмам «Экипаж» и «Легенда №17», представляет новую приключенческую фантастику с элементами триллера и боевика. В центре сюжета — исчезновение российского подводного крейсера во время секретной миссии в Гренландском море и поисковая операция, в ходе которой экипаж сталкивается с неизвестным и опасным противником: таинственным морским чудовищем Кракеном.

На борту пропавшей подлодки — командир Александр Воронин (в исполнении Виктора Добронравова). На поиски субмарины отправляется экипаж под руководством его младшего брата — капитана Виктора Воронина (Александр Петров). Перед героями стоит задача: любой ценой найти лодку и не допустить, чтобы сверхсекретное вооружение, находящееся на ней, оказалось в чужих руках.

В фильме снялись: Виктор Добронравов, Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк и другие звёзды российского кино.

Кассовые сборы фильма «Кракен» в широком прокате уже превысили 1 млрд рублей, картину посмотрели 2,5 млн зрителей.

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