В сети Интернет представили постер к новой семейной комедии «Папы против мам»

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В сети Интернет представили кинотеатральный постер к новой семейной комедии «Папы против мам» режиссера Максима Малинина. Главные роли в искрометной комедии о противостоянии родителей исполнили Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов и другие. Кроме того, в фильме приняли участие топовые блогеры Елена Балабанова и Артем Кухтеев. А также одну из ролей исполнил музыкант Сергей Жуков, его песня стала саундтреком к комедии.

В широкий российский прокат картина выйдет 23 февраля. Прокатчик фильма — кинокомпания «Наше кино».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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