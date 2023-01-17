В сети Интернет представили постер к новой семейной комедии «Папы против мам»

В сети Интернет представили кинотеатральный постер к новой семейной комедии «Папы против мам» режиссера Максима Малинина. Главные роли в искрометной комедии о противостоянии родителей исполнили Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов и другие. Кроме того, в фильме приняли участие топовые блогеры Елена Балабанова и Артем Кухтеев. А также одну из ролей исполнил музыкант Сергей Жуков, его песня стала саундтреком к комедии.
В широкий российский прокат картина выйдет 23 февраля. Прокатчик фильма — кинокомпания «Наше кино».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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