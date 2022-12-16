В сети появились кадры и трейлер из семейной комедии «Папы против мам»

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ - папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т.д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход – позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.

Режиссером фильма выступил Максим Малинин: «Важнее семьи нет ничего. Я уверен, что первыми рассказами у костра у первобытных людей были именно истории о семье и отношениях между разными поколениями. Поскольку мы все хотим, чтобы между людьми, независимо ни от каких внешних обстоятельств, сохранялись человеческие отношения, чтобы мы поддерживали и уважали друг друга, мы должны снимать об этом кино».

«Мы сняли очень трогательную семейную историю. О том, что люди либо слишком привыкают друг другу, либо просто возникает недопонимание, которое может привести к непоправимым последствиям. Для меня главной темой картины является то, что людям очень важно слышать друг друга. Семья – это про любовь! Умение общаться и понимать – в этом залог гармонии и счастья. Мой партнер по фильму Роман Постовалов из "Уральских пельменей" – чудесный милейший человек и очень талантливый комедийный актер. Кроме того, с нами работали мэтры отечественного кино Ёла Санько и Владимир Стеклов, которые щедро делились своим опытом с молодыми актерами. Когда снимается комедия и на площадке соответствующая атмосфера – легкая, приятная и веселая, это помогает создать доброе кино», – отмечает актриса Анна Чурина.

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