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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети появилось продолжение «Азбуки дружбы народов со Смешариками»

editor
By editor
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смешарики

В социальных сетях и на YouTube-канале проекта «Смешарики» вышли три новых эпизода, продолжающие этнографический цикл «Азбука дружбы народов». Серии рассказывают о культуре и традициях народов чукчи, коми и аварцев. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В эпизоде «Ворон и лось» (реж. Олег Мусин, сцен. Светлана Мардаголимова) мудрый ворон Карыч, чтобы поддержать друга в непростой ситуации рассказывает о празднике сброшенных рогов – старинном обычае коренного народа чукчи, проживающего на северо-востоке Азии, а также о могучем вороне Куркыль, традиционных промыслах и национальном колорите.

В серии «Таинственное послание» (реж. Светлана Мардаголимова, сцен. Дмитрий Мансуров) Бараш вручил Нюше разделочную доску с рисунками. На что это он намекает?! А может, это не намёк, а… послание? Нюша разглядывает узоры на доске: в них точно есть какой-то смысл и секрет. Вот только какой? В этом и предстоит разобраться Нюше. Зрители узнают, как издревле жил народ Коми. Как неразрывно связаны их истинная любовь к природе и национальный колорит, а также какие традиции сокрыты в прекрасных орнаментах.

А по сюжету «Песня гор» (реж. Олег Мусин, сцен. Анастасия Бессонова) Барашу придётся вновь отправиться в горы, чтобы попробовать завоевать сердце Нюши. Эпизод расскажет насколько яркой и богатой является культура аварцев. Смешарики расскажут о традиционных рецептах горцев, о национальных символах, а также культуре этого древнего кавказского народа. Чтобы покорить сердце прекрасной Нюши – Бараш станцует лезгинку и научится играть на аварском пандуре.

Первый сезон «Азбуки дружбы народов со Смешариками» вышел в июне 2022 года. В семи эпизодах создатели постарались рассказать об интересных и занимательных фактах из жизни народов, проживающих на территории России. Проект был тепло принят поклонниками сериала. «Азбука дружбы народов со Смешариками» попала в шорт-лист премии Russian Creative Awards 2022 в номинацию «Культурный код».

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