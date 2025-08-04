VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Папины дочки. Новые» возвращаются с четвертым сезоном

«Папины дочки. Новые» возвращаются с четвертым сезоном

editor
By editor
95
папины дочки новые - 4 сезон сериал
Фото © START / СТС

В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звездочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

«В новых сериях Веник, чувствуя вину, пытается разгрести последствия своего обмана. При этом у девочек первые влюбленности, что тоже вызывает беспокойство у моего героя. Он все время как на «Титанике», продырявленном маленькими айсбергами: одну дырку залатал, другая пробилась, и он несется в попытках вычерпать воду из тонущего корабля», — признается Филипп Бледный.

Сюрпризом для поклонников сериала станет возвращение учителя информатики Павла Сергеевича в исполнении Александра Головина. В одной из серий его герой случайно встречает Веника и Татьяну и задает им неловкие вопросы. «Здесь по-прежнему душевно, тепло и по-семейному, — делится он. — Меня до сих пор часто узнают по этой роли, что очень приятно. Проект подарил мне замечательных коллег, опыт в ситкоме, и я рад, что он получил продолжение. Сейчас в целом тренд на возвращение историй 2000-х, поэтому я не против появления и новых серий другого сериала СТС — «Кадетства»».

Кроме возвращения Павла Сергеевича, зрителей ждут яркие перевоплощения героев. В одном из эпизодов персонажи сильно состарятся: по сюжету Соня (Полина Денисова) представляет себя и Игоря (Тимофей Кочнев) давно женатыми, а Веника дедушкой. В этой сцене Филипп носит бороду, а Полина — специальные линзы. Васильевы также попадают и в другие фантазии: Арина (Полина Айнутдинова), думая о психологе Татьяне, вспоминает сказки с участием мачехи. На съемках Ксения Теплова повторила легендарный образ Фаины Раневской из советского фильма «Золушка».

«Новый сезон обещает быть самым ярким на события, юмор и неожиданные сценарные повороты, — считает креативный продюсер Аслан Гугкаев. — Нам всегда важно получать фидбек, поэтому благодарим всех, кто оставляет отзывы и делится мыслями. Бывает, некоторые идеи можем взять на вооружение и дать им развитие в новых сериях».

Параллельно с премьерой нового сезона готовится полнометражный фильм «Папины дочки. В кино», который сюжетно связан с финалом четвертого сезона.

Предыдущая статья
«Воздушный трамвай»: Канатная дорога ВДНХ отметила первый день рождения

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru