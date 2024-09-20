В сети представили тизер оригинального анимационного сериала «На волне Попова»

Проект «На волне Попова» представит 8 анимационных эпизодов, рассказывающих о жизни и достижениях великого русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова. Эпизоды проекта, выполненные в увлекательной научно-популярной форме, позволят зрителям окунуться в мир науки и открытий, а также проследить влияние Попова на современное технологическое и культурное развитие общества. «На волне Попова» станет уникальным для России анимационным сериалом, который через историю жизни великого русского ученого Александра Попова войдет в эмоциональный диалог с молодыми зрителями и расскажет о социальном опыте прохождения сложных жизненных ситуаций, самоопределения и творческого самовыражения. Всероссийская премьера пилотного эпизода сериала состоялась на фестивале «Медвежонок» в Перми, в родном крае изобретателя, в июне 2024 года.

Проект реализуется Продюсерским центром «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Продюсерский центр «Вдохновители» — это уникальная команда по созданию креативного импакт-контента для подростков и молодежи, включающего фильмы, сериалы, ролики, аудио, книги, журналы и другие медиа-проекты. Ключевой партнер Центра — Движение «Вдохновители», экспертиза и методология которого в этом проекте соединяются с авторской анимацией, что позволило создать оригинальный и самобытный культурный продукт.

Каждый анимационный эпизод «На волне Попова» сопровождается специально написанным для проекта саундтреком. Автором слов и музыки выступил Алексей Боровиков, основатель бренда умных песен «Чёрное Олово». Производством анимационного сериала занимается российская кинокомпания Red Pepper Film из Екатеринбурга, которая за время своего существования собрала более 100 российских и международных наград (в их числе Золотой Орел, Кинотавр, Eurobest, Red Apple). Проекты Red Pepper Film принимали участие в Cannes Lions, Vancoover Film Festival, Webby Awards и многих других фестивалях.

Александр Попов родился в семье священнослужителей и не знал грамоты до 11 лет. Он стал одним из самых значимых изобретателей в истории человечества, заложив основы радиосвязи, создав первый рентгеновский аппарат, грозоотметчик, кристаллический точечный диод и др. Благодаря его вкладу в науку, сегодня мы пользуемся такими незаменимыми вещами как смартфон, компьютер и интернет.

Анимационный проект «На волне Попова» подчеркивает не только достижения великого ученого в области науки, но и выделяет Александра Степановича как ролевую модель для молодежи. Попов — это упорство, трудолюбие и любовь к знаниям, которые привели к выдающимся открытиям и успехам.