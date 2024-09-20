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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Стартовали съемки нового сериала «Солдатская мать»

editor
By editor
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солдатская мать - сериал о великой отечественной войне

Онлайн-кинотеатр KION и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съемкам сериала «Солдатская мать» — истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде. В центре сюжета — Ефросинья Семенова, которая не дождалась с фронта своих девятерых сыновей. В сериале снимаются Анна Каменкова («Тест на беременность»), Михаил Тройник («Вызов»), Павел Комаров («Жуки»), Михаил Тарабукин («Сергий против нечисти»), Евгений Шириков («Золотая кровь»), Владимир Веревочкин («Игра на выживание»), Юлия Афанасьева («Чикатило»), Дмитрий Власкин («Небо»).

В сериале показан собирательный образ Матери, однако у героини есть реальный прототип — это Епистиния Степанова, жительница хутора Первого мая (ныне — хутор Ольховский) Тимашевского района Краснодарского края.

Сериал посвящается всем матерям, потерявшим своих детей в годы Великой Отечественной войны. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу. Трагические судьбы матерей, которые простились с самым дорогим — своими детьми — не дождавшись их с фронта, нередко остаются «за кадром». Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять весь ужас и трагедию войны .

Режиссер проекта — Давид Дадунашвили («Тень Чикатило», «Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх»), автор сценария — Алексей Гравицкий, («Онегин», «Великая»).

Московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне девять сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи.

Но главное — истинная материнская надежда и безусловная любовь.

«В сериале «Солдатская мать» мне предстоит сложная работа, но я принимаю этот вызов и считаю, что ради таких ролей и таких сценариев и становишься актрисой. Мне понравился текст, который прислали авторы — это действительно интересный драматический материал», – говорит актриса Анна Каменкова.

«Мой герой — военный, офицер, он очень идейный, прямолинейный и на самом-то деле жесткий человек. Но при этом он меняется в течение сюжета. И мне интересно, как играть такого человека, подверженного идее. В сериале трудные предлагаемые обстоятельства, и я хочу попытаться понять, что чувствовали эти люди, попробовать это сделать», – рассказывает актер Михаил Тройник.

«В этой истории есть ощущение бытовой трагедии, которая летает в воздухе. Вроде бы все пытаются сказать что-то важное и ободряющее, но все это пропитано такой безнадегой и тревогой… Из-за этого очень больно», – делится актер Дмитрий Власкин.

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