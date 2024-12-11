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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети вышел тизер продолжения сериала «Успешный»

editor
By editor
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Онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX представляют тизер продолжения сериала «Успешный» — мотивационной комедии режиссера и сценариста Ильи Куликова. Во втором сезоне популярного проекта снялись Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич, Влад Коноплев, Александра Власова и многие другие. 

В тизерной сцене нового сезона Саша и Элла, переодевшись в докторов, приходят к Калугину в больницу. Во время издевательской речи Саши, который разбогател благодаря Калугину и потерял ориентиры настолько, что совершил на него покушение, миллиардер приходит в себя, а Саша с Эллой скрываются, опасаясь разоблачения.

«Во втором сезоне «Успешного» происходит трансформация моей героини. Линию расширили, Эллы стало гораздо больше — и штормит ее неимоверно! Это зритель будет наблюдать все 10 серий. Юмор нашего сериала стал еще жестче, на мой взгляд, и еще чернее, но, так как я по натуре своей хулиганка, для меня это очень  интересно. Надеюсь, зритель будет хихикать вместе с нами», – рассказывает актриса Ольга Медынич.

Бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в искусстве продаж воздуха наивным гражданам. Курсы пользуются бешеной популярностью, деньги мутятся, а тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми!

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