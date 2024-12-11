В сети вышел тизер продолжения сериала «Успешный»

Онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX представляют тизер продолжения сериала «Успешный» — мотивационной комедии режиссера и сценариста Ильи Куликова. Во втором сезоне популярного проекта снялись Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич, Влад Коноплев, Александра Власова и многие другие.

В тизерной сцене нового сезона Саша и Элла, переодевшись в докторов, приходят к Калугину в больницу. Во время издевательской речи Саши, который разбогател благодаря Калугину и потерял ориентиры настолько, что совершил на него покушение, миллиардер приходит в себя, а Саша с Эллой скрываются, опасаясь разоблачения.

«Во втором сезоне «Успешного» происходит трансформация моей героини. Линию расширили, Эллы стало гораздо больше — и штормит ее неимоверно! Это зритель будет наблюдать все 10 серий. Юмор нашего сериала стал еще жестче, на мой взгляд, и еще чернее, но, так как я по натуре своей хулиганка, для меня это очень интересно. Надеюсь, зритель будет хихикать вместе с нами», – рассказывает актриса Ольга Медынич.

Бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в искусстве продаж воздуха наивным гражданам. Курсы пользуются бешеной популярностью, деньги мутятся, а тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми!