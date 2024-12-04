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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир кино300 сеансов: кинотеатральные трансляции балета «Щелкунчик» пользуются спросом

300 сеансов: кинотеатральные трансляции балета «Щелкунчик» пользуются спросом

editor
By editor
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щелкунчик
Сцена из балета «Щелкунчик». Фотограф Дамир Юсупов. Предоставлено пресс-службой Большого театра

С 28 ноября количество сеансов запланированных кинотеатральных трансляций балета выросло почти в 3 раза — к инициативе присоединились все крупнейшие города России. Сеансы в сети «КАРО» заполнены на 80%, ожидается, что продажи на «Щелкунчика» будут закрыты до конца недели.

«Продажи идут отлично и это ожидаемый результат — и со стороны кинотеатров-участников, поддерживающих инициативу, и со стороны зрителей. Событие только в нашей сети уже заработало несколько миллионов рублей, осталось незначительное количество билетов в 1 зал «Октября». Людям хочется создать себе праздник и увидеть в деталях самый главный балет сезона. Но не у каждого находится возможность приехать в Москву и стать счастливым обладателем билетов на это беспрецедентное по всем меркам событие. Трансляции «Щелкунчика» в кино — достойная альтернатива походу в театр», — подчеркнула президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

«Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе — особенный спектакль в репертуаре Большого театра, сказочная и новогодняя атмосфера которого всегда привлекает повышенное внимание зрителей. Создавая свой спектакль, в 1966 году Юрий Григорович изобрел особый поэтический мир — новогоднюю сказку о времени, о первой любви, о взрослении.

До него детские роли в «Щелкунчике» играли воспитанники хореографического училища. Григорович же передал их артистам. Это позволило усложнить хореографию детских сцен. Затанцевали и прежде пантомимные персонажи — Дроссельмейер и Король мышей.

В руках Григоровича балет обрел сквозной сюжет, охватывающий оба акта. Действие не прерывается после битвы мышей и солдатиков. С этого момента начинается новый виток истории: путешествие Мари и принца Щелкунчика к вершине рождественской ёлки. В пути героев сопровождают ожившие куклы, толпящиеся у подножия дерева, пробегающие между елочных лап, празднующие победу над мышиным королем и отступающие лишь тогда, когда Щелкунчик-принц и Мари достигают вершины — елочной звезды, на фоне которой празднуется их сказочная свадьба.

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