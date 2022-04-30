В сети вышел трейлер фильма «Решала: Брат» — новой картины из культовой франшизы, народной криминальной саги, родившейся из регионального кино-феномена. В российский прокат фильм выйдет 19 мая 2022 года, картину выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision.

История франшизы «Решала» началась в 2012 году и стала настоящим событием для бурятского кино. Именно тогда в Улан-Удэ режиссер Роман Асхаев и продюсеры Александр Маладаев и Евгений Замалиев без какой-либо финансовой поддержки со стороны государства, на чистом энтузиазме, сняли первый фильм «Решала», который получил небывалый успех в интернете и собрал миллионы просмотров. Характеры главных героев фильма — Кости, Каши и Завгара — были понятны и узнаваемы. Мир, в котором братья были вынуждены держаться друг друга, знаком каждому — таких людей можно встретить в спальном районе любого города страны. На волне успеха были сняты «Решала 2» (2015) и «Решала. Нулевые» (2019), которые уже имели кинотеатральный прокат. Фильмы франшизы стали культовыми не только в Улан-Удэ, но и обрели популярность по всей России, а на бурятский кинематограф обратила внимание вся киноиндустрия. Совокупно просмотры всех картин франшизы только в интернете составили порядка 40 миллионов.

Новый фильм «Решала: Брат» — это новая глава, посвященная одному из центральных персонажей франшизы — Каше, герой которого стремится спасти от своего прошлого себя и девушку, которую он любит. История, рассказанная в фильме, хоть и связана с персонажами, уже знакомыми аудитории, но при этом является абсолютно целостным, обособленным произведением. Создатели картины оставили ту внутреннюю правду, что всегда была свойственна фильмам про «Решалу», а режиссер Александр Амиров внес новый оттенок с глубоким человечным посылом — про зависимость, про силу духа, про борьбу с собой и долгий внутренний поиск.

Синопсис

Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.

По сюжету фильма Каша вынужден бежать из рехаба и вернуться в родной город — он зачем-то понадобился Завгару. Но скрыться от прошлого не получится. Семейная квартира сдана в аренду, а Костя оказался за решеткой. Каша соглашается помочь брату и совсем не вовремя влюбляется в свою бывшую одноклассницу Асю. У девушки те же проблемы, что когда-то были и у Каши — наркотическая зависимость, недолюбленность и отчаяние. Каша не просто опекает Асю, но и старается вдохновить ее бороться со своей зависимостью. Наверное, им можно было бы вместе начать все сначала, да слишком сильны привычки, например, во всем слушаться брата. Для того чтобы Костя благополучно вышел из тюрьмы, Каше придется вновь вернуться к криминалу и отправиться в экспедицию за драгоценным камнем, продажа которого способна решить все проблемы. Хрупким отношениям Каши и Аси придется пройти проверку на прочность.

Главный герой фильма Каша – это человек с сильным характером, убеждениями и внутренним стержнем, который борется с несправедливостью и собственными пороками. Он уже наломал немало дров, но после переоценки ценностей встал на верный путь. С самого начала Каша попадает в непростую ситуацию, имея при этом минимум ресурсов, но с помощью смекалки и несгибаемого характера он каждый раз проходит по лезвию ножа. Встретив свою одноклассницу Асю, Каша узнает в ней себя и стремится ей помочь. Сам фильм «Решала: Брат» снят в реалистичной манере с живым настоящим языком, а его персонажи будут узнаваемы и понятны многим.

Главные роли в фильме «Решала: Брат» исполнили уже знакомый зрителям франшизы актер Александр Фролов и актриса Анастасия Акатова, известная по ролям в популярных сериалах «Жуки» и «Иванько». В роли Кости и Завгара зрителя вновь увидят уже знакомых актеров Константина Озерова и Мосэ Куртанидзе. Также в небольшой роли в фильме появляется актер Дмитрий Власкин («Физрук», «Чикатило»), исполнитель главной роли в фильма «Эластико».

Созданный компанией «БайкалКино», которая спродюсировала «Решалу», прецедент сравним с последующим феноменом якутского кино, когда региональный фильм, сделанный своими силами, стал большим событием для всей индустрии. Вскоре после «Решалы» последовали не только сиквел («Решала 2») и приквел («Решала. Нулевые»), но и полномасштабное расширение феномена бурятского кино. Авторы «Решалы» Жаргал Бадмацыренов, Евгений Замалиев и Александр Кузьминов попробовали свои силы, объединившись с продюсерами Георгием Малковым («Непослушник», «Мамы») и Эдуардом Илояном («Холоп», «Текст»).

«Решала: Брат» — это фильм, который будет понятен как тем, кто давно следит за героем Каши, так и тем, кто узнает про такого героя впервые. В новой картине изменилась авторская интонация — режиссерское кресло занял Александр Амиров, ранее поставивший трогательную российско-грузинскую лирическую комедию «Тэли и Толи». Картина порадует не только преданных поклонников серии, но и станет прекрасным поводом для знакомства с историей, начавшейся десять лет назад.

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