РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВторой Всероссийский конкурс живописи и графики RUSSCOART представил выставку финалистов

Второй Всероссийский конкурс живописи и графики RUSSCOART представил выставку финалистов

editor
By editor
43
russcoart
Фото © пресс-служба Арт-центра EXPOSED

Арт-центр Exposed провел Второй Всероссийский конкурс живописи и графики RUSSCOART, который собрал участников из более 150 городов страны. Художники от 18 до 74 лет, боролись за общий призовой фонд в более 600 000 рублей.

В качестве финалистов было отобрано 70 работ как профессиональных, так и непрофессиональных художников. Победители в 16 номинациях были объявлены на церемонии награждения 20 марта. Лауреатом конкурса стала Прокопьева Ангелина с работой «Грани контроля». Помимо главного приза в размере 250 000 рублей, Ангелина получила возможность провести персональную выставку в Арт-центре Exposed.

В состав экспертного жюри вошли Анатолий Любавин, Ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, вице-президент РАХ, Антонио Вильчес-Ногерол, преподаватель МГХПА им. Строганова, а также в Академии Н. Нестеровой, МГГУ им. Шолохова. На кафедре «Дизайн», Марина Альвитр, владелец Artocratia.ru, экосистемы для профессионалов и любителей искусства.

RUSSCOART стремится способствовать развитию творческих способностей и поддерживать талантливых художников, живущих по всей России. «II Всероссийский конкурс RUSSCOART показал, насколько многогранными могут быть участники, их творческая мысль может убедить даже самого строгого зрителя. Конкурс RUSSCOART для тех, кто говорит об актуальных темах c помощью самых разных эмоций и визуальных образов», — Дмитрий Матвеев, арт-директор RUSSCOART.

Познакомиться с творчеством финалистов можно в Арт-центре Exposed до середины апреля.

Предыдущая статья
Игровые автоматы онлайн: регистрация в казино
Следующая статья
Группа «Total / Cherkunova» выпустила сингл «Индиго синим»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru