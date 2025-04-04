Второй Всероссийский конкурс живописи и графики RUSSCOART представил выставку финалистов

Арт-центр Exposed провел Второй Всероссийский конкурс живописи и графики RUSSCOART, который собрал участников из более 150 городов страны. Художники от 18 до 74 лет, боролись за общий призовой фонд в более 600 000 рублей.

В качестве финалистов было отобрано 70 работ как профессиональных, так и непрофессиональных художников. Победители в 16 номинациях были объявлены на церемонии награждения 20 марта. Лауреатом конкурса стала Прокопьева Ангелина с работой «Грани контроля». Помимо главного приза в размере 250 000 рублей, Ангелина получила возможность провести персональную выставку в Арт-центре Exposed.

В состав экспертного жюри вошли Анатолий Любавин, Ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, вице-президент РАХ, Антонио Вильчес-Ногерол, преподаватель МГХПА им. Строганова, а также в Академии Н. Нестеровой, МГГУ им. Шолохова. На кафедре «Дизайн», Марина Альвитр, владелец Artocratia.ru, экосистемы для профессионалов и любителей искусства.

RUSSCOART стремится способствовать развитию творческих способностей и поддерживать талантливых художников, живущих по всей России. «II Всероссийский конкурс RUSSCOART показал, насколько многогранными могут быть участники, их творческая мысль может убедить даже самого строгого зрителя. Конкурс RUSSCOART для тех, кто говорит об актуальных темах c помощью самых разных эмоций и визуальных образов», — Дмитрий Матвеев, арт-директор RUSSCOART.

Познакомиться с творчеством финалистов можно в Арт-центре Exposed до середины апреля.