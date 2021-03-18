«Сны Миядзаки»: саундтреки к мультфильмам японского режиссёра в исполнении «ClassicaPlus» на сцене Московского Международного Дома Музыки

Каждый из нас вне зависимости от возраста хотя бы на мгновение хотел бы оказаться в чудесных красочных мирах Хаяо Миядзаки: котобусы, бегущие по проводам над холмами, ходячий замок, ступающий по бархатной траве альпийских лугов, драконы в облаках, трамваи, идущие по морской глади... Концерт «Сны Миядзаки» – саундтреки к мульфильмам Миядзаки с сочинениями композиторов разных стран прозвучит в исполнении музыкантов ансамбля «ClassicaPlus» на сцене Московского Международного Дома Музыки 22 апреля 2021 года.
В этот вечер, поклононики мультфильмов Хаяо Миядзаки и музыки, вдохновленной его творениями, смогут погрузиться в ни с чем не сравнимую сказочную вселенную японского режиссера.
В программе – Хисаиси. Музыка из мультфильмов «Унесённые призраками», «Ведьмина служба доставки», «Навсикая из Долины ветров», «Ходячий замок», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», из фильма «Кикудзиро» и другие.
В концерте принимают участие Александра Балакирева, финалистка «Фабрики звёзд 5» (вокал), Наталья Жукова (флейта), Екатерина Дрязжина (флейта), Сергей Говоров (саксофон), Надежда Артамонова (скрипка), Евгения Богинская (виолончель), Андрей Самойлов (контрабас), Василий Колода (ударные), Юлия Месо Интриаго (арфа), Валерия Прокушева (фортепиано), Игорь Чекин (видео).
Начало в 19:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.