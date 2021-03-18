«Сны Миядзаки»: саундтреки к мультфильмам японского режиссёра в исполнении «ClassicaPlus» на сцене Московского Международного Дома Музыки

Каж­дый из нас вне зави­си­мо­сти от воз­рас­та хотя бы на мгно­ве­ние хотел бы ока­зать­ся в чудес­ных кра­соч­ных мирах Хаяо Мияд­за­ки: кото­бу­сы, бегу­щие по про­во­дам над хол­ма­ми, ходя­чий замок, сту­па­ю­щий по бар­хат­ной тра­ве аль­пий­ских лугов, дра­ко­ны в обла­ках, трам­ваи, иду­щие по мор­ской гла­ди... Кон­церт «Сны Мияд­за­ки» – саунд­тре­ки к муль­филь­мам Мияд­за­ки с сочи­не­ни­я­ми ком­по­зи­то­ров раз­ных стран про­зву­чит в испол­не­нии музы­кан­тов ансам­бля «ClassicaPlus» на сцене Мос­ков­ско­го Меж­ду­на­род­но­го Дома Музы­ки 22 апре­ля 2021 года.

В этот вечер, покло­но­ни­ки мульт­филь­мов Хаяо Мияд­за­ки и музы­ки, вдох­нов­лен­ной его тво­ре­ни­я­ми, смо­гут погру­зить­ся в ни с чем не срав­ни­мую ска­зоч­ную все­лен­ную япон­ско­го режиссера.

В про­грам­ме – Хиса­и­си. Музы­ка из мульт­филь­мов «Уне­сён­ные при­зра­ка­ми», «Ведь­ми­на служ­ба достав­ки», «Нав­си­кая из Доли­ны вет­ров», «Ходя­чий замок», «Небес­ный замок Лапу­та», «Мой сосед Тото­ро», из филь­ма «Кикуд­зи­ро» и другие.

В кон­цер­те при­ни­ма­ют уча­стие Алек­сандра Бала­ки­ре­ва, фина­лист­ка «Фаб­ри­ки звёзд 5» (вокал), Ната­лья Жуко­ва (флей­та), Ека­те­ри­на Дряз­жи­на (флей­та), Сер­гей Гово­ров (сак­со­фон), Надеж­да Арта­мо­но­ва (скрип­ка), Евге­ния Богин­ская (вио­лон­чель), Андрей Самой­лов (кон­тра­бас), Васи­лий Коло­да (удар­ные), Юлия Месо Интри­а­го (арфа), Вале­рия Про­ку­ше­ва (фор­те­пи­а­но), Игорь Чекин (видео).

Нача­ло в 19:00.

укра­ли