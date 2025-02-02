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ДомойМоскваВыставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы посетили свыше 81 тысячи человек

Выставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы посетили свыше 81 тысячи человек

editor
By editor
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легенды разведки - выставка
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Выставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы посетили свыше 81 тысячи человек. Совместная экспозиция Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ, посвященная деятельности выдающихся советских разведчиков, работала с 19 ноября по 30 января.

«Гостям музея были представлены уникальные раритеты разведчиков Рихарда Зорге, Яна Берзина, Бранко Вукелича. Большинство экспонатов впервые демонстрировались широкой аудитории. Реликвии раскрыли подробности работы и личной жизни членов агентурной сети Зорге в Японии, сыгравшей своей информацией о намерениях и планах Японии и Германии важную роль в разгроме фашистского альянса», — рассказали в Музее Победы.

В экспозицию вошло около 130 уникальных раритетов: документы, фотографии, печатные издания, награды, предметы быта и личные вещи военных разведчиков, живописные и графические работы, скульптуры. Среди уникальных предметов — стол, которым пользовался Зорге и члены его группы во время работы в доме, где располагалась фотолаборатория группы, а также фотоаппарат «Minifex» 1930-х годов — один из первых фотоаппаратов, специально разработанных для скрытой съемки, который использовался агентами. На выставке в музее на Поклонной горе посетители могли увидеть копии расшифрованных телеграмм Зорге из Токио, пропуска и членские книжки Яна Берзина, пишущую машинку «Олимпия» и наградные наручные часы «Космос» Бранко Вукелича, схемы организации разведывательной деятельности за границей, уникальные материалы о специальной радиосвязи разведчиков с Центром и многое другое. Выставку дополнили мультимедийные экраны с оцифрованными документами, фотографиями и др.

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