Nastya VO: «Для меня важно любить себя»

Nastya Vo — как раз та самая, кого сейчас принято называть self-made girl. Ее детство прошло в Севастополе, где она и начала активно пробовать себя в модельной карьере. Ее дебют на подиуме состоялся в 2013 году, когда Настя приняла участие в Mercedes Benz Kiev Fashion Days. Сейчас не ее счету значатся работы как в России, так и в Европе, а также титулы «Российская красавица-2015» и «1‑ая Вице-Мисс Краса России-2020» и участие в шоу «Топ-модель на ТНТ».
Правда, исключительно в рамках моделинга девушке вскоре стало тесно, поэтому она решила изменить вектор движения и попробовать себя в качестве певицы. «Когда я окунулась в музыку с головой, я поняла, что оттуда я черпаю просто огромнейшую энергию», — комментирует сама Nastya Vo свое решение уйти из модельного бизнеса. Ее дебютный трек Delorean, как нетрудно догадаться, о любви. Это история-воспоминание о тех моментах, когда высвечиваются вспышками и заставляют еще раз заново проживать те мгновения счастья.
Да и каждый сингл от Nastya Vo — музыка о женственности, красоте и чувствах. Выступая в настоящее время в ретро-поп стилистики, возвращающей нас в альтернативные девяностые, Nastya Vo позволяет нам дотронуться до чего-то более важного. Того, что скрыто внутри: дотронуться до души и узнать, какая она есть на самом деле. Правда, останавливаться на достигнутом она не планирует, пробуя себя в разных направления и стилистиках.
В планах у Насти выпустить первое музыкальное видео, а также презентовать в ближайшие полгода ещё шести синглов.
– Где прошло твое детство? Связаны ли твои родители с миром моды, музыки?
– Мое детство прошло в славном городе Севастополь. Я там прожила всю свою жизнь до 18 лет, пока не поехала в Москву поступать в институт. У меня большая семья: мама, папа, брат, сестренка. У нас всю жизнь была собака, которую мне подарили лет в 8, и она все детство была со мной. Мы все очень сильно друг друга любим, но мои родители до сих пор живут в Севастополе, братик и сестренка тоже там, а я уже долгое время учусь в институте в Москве, соответственно здесь и живу.
– Как ты попала на подиум? Когда ты по-настоящему поняла, что хочешь развиваться на модельном поприще?
– На подиум впервые я вышла в 13 лет. Моя мама всегда мечтала, чтобы я была моделью. Ей казалось, что у меня хорошие данные: я всегда была худой и высокой, и люди, которые со мной знакомились, какие-то медсестры в поликлиниках или просто какие-то мамины знакомые, они все думали, что у меня анорексия, потому что я была очень высокой. Просто в один момент быстро так вытянулась в рост и была очень-очень худой. Моя мама сразу решила, что все — это модель.
И мне подружка мне рассказала, о том, что у нас в Севастополе открылось модельное агентство, которое набирает моделей. Я пошла, и мне сразу же предложили поехать в Киев на Mercedes Benz Kiev Fashion Days. Как раз мне было 13, почти 14 лет, это был мой первый выход на подиум.
Но я посвящала очень много времени учебе, поэтому у меня не было возможности развиваться в модельном бизнесе так, как того хотелось бы. Я просто делала модельные тесты, ездила на Mercedes Benz Kiev Fashion Days и занималась плотно учебой. Учеба для меня всегда была важней, она стояла на первом месте. Поэтому я и закончила учебу, на отлично. Я считала, что в модельный бизнес я всегда смогу вернуться. И на самом деле так и получилось, потому что у меня был долгий перерыв, когда я вообще не работала.
Я вернулась в модельное агентство в 20 лет: поработала и в России, и в Европе, но все же вскоре поняла, что хочу чего-то большего.
– Расскажи о своем первом конкурсе красоты? Ты помнишь те эмоции, которые ты тогда испытывала?
– Сразу скажу, что первый конкурс красоты состоялся с подачи моей мамы. Она заставляла меня пойти на кастинг Севастопольской красавицы, а я не хотела. Я всегда как раз считала, что я модель. Нам же в агентстве как говорили: мы вешалки, мы не должны пытаться показывать свою красоту, а должны лишь показывать одежду. Мы безликие существа, которые носят одежду по подиуму. И с этой установкой я очень долгое время и жила. Моя мама настаивала на том, чтобы я пошла на «Севастопольскую красавицу», а я отказалась.
Но судьба сложилась по-другому. Я пошла со знакомым мальчиком в театр, где его мама работала. Его мама заметила меня, она была со знакомой, которая имела отношение к этому конкурсу «Севастопольская красавица». Те, в свою очередь, заметили меня, и потом спросили у него мой номер телефона, дав его дирекции конкурса «Севастопольская красавица».
Когда они позвонили мне и персонально пригласили участвовать в конкурсе со словами: «Здравствуйте, нам сказали, что у нас живет такая красивая Настя, а ты до сих пор не участвовала у нас в конкурсе», я была шокирована. Я рассказала об этом своей маме, и мы поняли, что скорей всего это судьба, и точно нужно идти.
Но даже перед выходом на сцену «Севастопольской красавицы» я сомневалась в том, что смогу достичь какого-то результата. Однако когда большинство членов жюри проголосовали за меня, а спонсоры подарили мне подарки, я поняла, что, наверное, я все-таки не безликое существо. Я — красивая девушка, и многое в тот вечер в моей жизни сильно поменялось.
– Как ты считаешь, участие в конкурсах идет во благо или во вред? С одной стороны, ты пробуешь что-то новое и перебарываешь собственные страхи. С другой — неудачи могут подкосить и отбить желание для дальнейшего развития.
– Вот, кстати, по поводу того, что конкурсы красоты могут отбить желание двигаться дальше, здесь я полностью согласна. Нужно понимать, зачем ты туда вообще идешь и для чего.
Например, сейчас я точно понимаю, что участвую в конкурсах, потому что уверена в себе. Я считаю, что не только красота, но еще и эрудированность, воспитанность, а также человеческое отношение к людям имеют огромное колоссальное значение и играют свою роль. То, чем ты живешь, чем ты дышишь, какой ты человек в целом — вот что важно. Потому что на больших конкурсах с девушками именно общаются, и приятнее поставить на первое место человека, который будет действительно хорош во всех отношениях, чем просто красивой картинкой. Я в себе уверена, поэтому я двигаюсь дальше и не боюсь конкурсов, но считаю, что прежде, чем девушка пойдет на конкурс красоты, она должна понять, зачем она туда идет, потому что, если ты изначально не уверена в себе, ты приходишь на конкурс красоты и тебе «не подтверждают твою уверенность» (не занимаешь призовое место), это очень сильно может подкосить, надломить психику. Поэтому нужно понимать, насколько ты сформированный человек и насколько для тебя это важно.
Могу сказать, что да, в какой-то степени конкурсы красоты идут на пользу, потому что это определенная дорожка, которую если девушка переходит, это как трамплин в новые возможности, в новые знакомства и в новые горизонты. Ты уже можешь похвастаться тем, что ТЫ была там, и с тобой уже по-другому начинают общаться.
– Как ты попала на «Топ-модель» на ТНТ? Как повлиял этот конкурс на твое развитие в плане моделинга?
– Я попала на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ путем кастинга. Все мои знакомые стали отправлять мне этот кастинг в Инстаграме: «Сходи, сходи, сходи». Я же очень скептически к этому отнеслась. Да и времени у меня в принципе не было, я была вообще в другой стране. Но я подала заявку, что называется, от балды, какие-то фотографии непонятные прицепила, и меня все-таки пригласили на очный кастинг, куда я тоже не попадала, потому что понимала, что не успею приехать. Я поставила себе самое позднее время в самый последний день. Пришла на кастинг и меня спрашивают: «А зачем ты сюда пришла?» Я говорю: «Ну как, попробовать себя, показать себя, я в себе уверена, я точно вам нужна». А мне и отвечают: «А мы-то тебе зачем, у тебя итак все хорошо».
На самом деле выйдя с кастинга, я уже понимала, что меня возьмут. И я не ошиблась, потому что позже мне пришло приглашение на само шоу, куда я благополучно попала.
Почему выбыла из шоу? Потому что есть все-таки девушки определенного формата, и я просто не формат, видимо, этого шоу по определенным причинам. Но опять же скажу, это никак меня не подкосило, никак не надломило. Сначала было неприятно, обидно именно в момент ухода, а потом, когда взвешиваешь все «за» и «против» понимаешь, что я попробовала себя, посмотрела, как это делается, как это работает изнутри, я себя показала, а все остальное не важно. Мое от меня точно не уйдет.
– Как ты решилась сменить подиум и рекламные съемки на музыку? Кто или что подтолкнуло тебя к этому?
– А с музыкой тоже интересная ситуация. Просто мне как-то на душе лежало, что я хочу спеть песню. Решила, что просто спою одну и все, на этом закончу. Но в итоге, когда я окунулась в музыку с головой, я поняла, что оттуда я черпаю просто огромнейшую энергию, которую я не знаю, откуда еще взять. Меня так стало это заряжать, что я стала меньше времени уделать психологии, меньше времени уделять личным консультациям со своими клиентами, стала больше переходить в онлайн режим, проводить марафоны, записывать видео курсы, и посвящать все свободное время музыке. Мне реально классно зависать на уроках по вокалу, на студии, писать песни, искать что-то новое для себя, открывать новые горизонты. Это то место, где я черпаю энергию просто в нереальных количествах, получаю огромное удовольствие и, наверное, музыка и правда меня ждала всю жизнь.
– Как ты считаешь, ты окончательно завершила модельную карьеру? Или будешь продолжать сниматься в рекламе и для журналов?
– Чего-чего, а я точно не могу сказать, что окончательно завершила модельную карьеру. Я всегда готова, и я бы с удовольствием возвращалась на какие-то крутые съемки. Действительно, у меня есть некоторые цели в плане модельного бизнеса по поводу съемок в определенных глянцевых журналах. И если попадаются достойные контракты, я с удовольствием их принимаю. Даже и сейчас есть достойные предложения.
Но, все-таки больше времени мне нравится уделять музыке, от нее я как-то заряжаюсь по-новому.
Ну а на съемках, например, я чувствую себя красивой, сексуальной, женственной, и это тоже подпитывает, ведь одно и другое друг другу не мешает. Все имеет место быть.
– Расскажи поподробнее о своем первом треке Delorean. Какие мысли и эмоции ты хотела передать им? Получилось ли все задуманное?
– Когда я пою Delorean, я вспоминаю парня, с которым мы катались по ночной Москве, классно проводили время, но уже долгое время не общаемся. Доходя до строчки «Позвони мне, ты знаешь номера...», я с такой теплотой в душе вспоминаю, как мы весело проводили время, как нам было хорошо, И с такой же теплотой я передаю это в музыке. Мне кажется, у меня получилось, потому что трек действительно отражает мои эмоции, мои чувства к этому человеку: они такими же теплыми и остались.
Но дальше больше! Мои песни раскрывают меня по-новому, и в каждой песне есть частичка моей души, частичка моей истории, частичка чего-то изнутри, что мне хотелось бы передать слушателям, и чтобы они прочувствовали со мной всю эту историю, все эти эмоции и прожили со мной все моменты.
– Как ты сама можешь описать тот жанр, в котором ты выступаешь?
– Музыка, которую я пою — это музыка о женственности, красоте, чувствах и о том, какая я настоящая.
Жанр? Скорее, это поп музыка, немножко с миксом 80‑х и 90‑х, но это лишь в начале. Потом я буду разгоняться и разгоняться, и каждый раз показывать что-то новое.
Главное, что все мои треки о чем-то настоящем. В каждой песне есть душа, живая история. Это не просто слова, положенные на музыку, а действительно частичка меня. Я хочу, чтобы люди услышали, нашли в этом что-то свое.
– Какие планы на будущее? Чего нам ждать дальше?
– Я хочу познакомить слушателей с собой, поэтому я буду записывать много песен, которые отражают меня изнутри. Я — не просто красивая девушка, и не просто модель, я еще и артист, и женский коуч. Я вся про женственность, про сексуальность и чувственность. И я хочу, чтобы мои слушатели это прочувствовали, узнали меня получше.
Я планирую снять клип в этом году, а также показать интересные mood-видео. В планах также развиваться как артист, много участвовать в различных мероприятиях и шоу. Меня точно будут видеть и меня будут слышать. Следите за мной, это важно!
Мне очень хотелось бы, чтобы меня уже стали поддерживать как артиста в полной мере. Чтобы у меня было больше сил на то, чтобы раскрываться и доверять своим слушателям свою душу.
– Хотела ли бы ты записать совместные треки? Если да, то с кем? Что бы это могло быть?
– Да, я бы хотела записать совместные треки с какими-нибудь ребятами, рэперами, например. Для меня, на самом деле, важно, чтобы музыка была живая, чтобы она была не придуманная просто о какой-то ерунде, а чтобы это было изнутри. Мне бы хотелось, чтобы это было классно и огненно. Но, честно скажу, не знаю, с кем бы я хотела записать фит. Я еще подумаю об этом.
– Как удается поддерживать форму? Расскажи о своих секретах.
– Форму я поддерживаю в спортзале. И даже сейчас на вопросы я отвечаю из спортзала. Вообще, я очень люблю заниматься боксом: несколько раз в неделю выхожу на ринг. Я люблю spa-ритуалы, массажи, да и вообще иногда появляется желание остановиться, заземлиться, ничего не делать, расслабиться и посвятить время себе. Потому что для женщины важно именно любить себя, свое тело, принимать себя такой, какая она есть. От этого она цветет, от этого заряжается энергией, и от этого она выглядит лучше.
Возвращаясь к фигуре, скажу, что я стараюсь придерживаться правильного питания и уже полгода практически отказалась от сладкого. Могу себе редко позволить кусочек тортика, и то, если я нахожусь где-нибудь в компании, где меня просто заставляют «съесть или попробовать кусочек». Я не пью кофе, не ем ничего жареного и фаст-фуда. То есть, просто питаюсь качественной, сбалансированной едой. И, на самом деле, от этого очень сильно радуюсь. Не могу сказать, что для меня это сложно, потому что, когда такое питание входит в привычку, уже не хочется подпитывать свой организм всяким мусором и гадостью.
– У тебя довольно необычная и запоминающаяся внешность. Это гены?
– Вот внешность, да! Это гены. Спасибо большое моей мамочке. Скажу больше, несмотря на то, что моя мама действующий военный человек и мать троих детей, она не особо следит за своим питанием, не тратит огромное количество времени в спортзале, но при этом она выглядит шикарно. Такая стройная высокая блондинка: очень красивая. Я когда смотрю на нее, понимаю, что счастье есть, и что мне очень сильно с ней повезло. Мамочка, спасибо тебе большое!
Но, скажу честно, мои родители очень сильно постарались, потому что я получилась такая брюнеткой с голубыми глазами, а моя младшая сестренка блондинка с карими. Так что мы поменялись. Наши родители, видимо, заранее придумали, чтобы мы были такие огненные красотки.
– Какие у тебя отношения с модой? Как ты выбираешь, что надеть в обычной жизни? Влияет ли твое настроение и состояние на выбор аутфита?
– Отношение с модой у меня нормальные. Я стараюсь одеваться стильно, но при этом удобно. Я не могу сказать, что одеваюсь так, как того диктует нам мода, потому что модно — не всегда красиво и не всегда подходит именно тебе.
У меня есть стилист, которая подсказывает мне некоторые моменты, одевает меня на все мероприятия и на все съемки. Да и в обычной жизни она мне дает советы.
Мой аутфит точно зависит от моего настроения, поэтому я когда просыпаюсь и собираюсь по делам, только тогда начинаю заморачиваться с тем, что надену. Заранее я придумываю какие-то луки лишь для мероприятия, и то бывает такое, что в последний момент я передумаю и что-то поменяется.
– Хотела ли бы ты что-то изменить в своей жизни?
– Нет, моя жизнь меня полностью устраивает и я ничего не хотела бы менять. Я кайфую от каждого момента, и в целом, считаю себя очень счастливым человеком, потому что я смогла прочувствовать то, зачем я живу, и то, как на самом деле классно жить.
Я научилась находиться в моменте и кайфовать от самого малого, например, просто от того, что птичка пролетела и как классно, что она именно сейчас, именно здесь пролетела и порадовала меня своей красотой.
Я умею радоваться мелочам, находиться, что называется, здесь и сейчас. Понимаю, что жизнь она и состоит из того, чтобы жить в моменте. Поэтому моя жизнь меня полностью устраивает.
И я бы очень хотела, чтобы каждый человек испытывал такие чувства, потому что это нереально! Когда ты понимаешь, что жизнь – вот она, она прекрасна и даже ничего придумывать не нужно.
– Какой совет ты могла бы дать самой себе в самом начале творческого пути? Что бы ты посоветовала тем, кто только-только начинает карьеру?
– Я бы дала себе совет не торопиться, а также двигаться так, как я чувствую. Потому что сейчас я понимаю, что какие-то ошибки, какие-то шишки, которые я набивала и набивать продолжаю, — это мой опыт и мои уроки, которые в дальнейшем станут отличными помощниками. Так что, в принципе, я рада всем обстоятельствам, которые происходят в моей жизни.
Советую себе продолжать просто быть в моменте, а людям, которые слушают меня, следят за мной и читают меня, учиться быть в моменте. А если вы все-таки кайфуете от настоящего, продолжайте в том же духе, не расстраиваетесь по мелочам и будьте счастливы.
Беседовал Андрей САДОВ,
Фото из личного архива Nastya VO