Nastya VO: «Для меня важно любить себя»

Nastya Vo — как раз та самая, кого сей­час при­ня­то назы­вать self-made girl. Ее дет­ство про­шло в Сева­сто­по­ле, где она и нача­ла актив­но про­бо­вать себя в модель­ной карье­ре. Ее дебют на поди­у­ме состо­ял­ся в 2013 году, когда Настя при­ня­ла уча­стие в Mercedes Benz Kiev Fashion Days. Сей­час не ее сче­ту зна­чат­ся рабо­ты как в Рос­сии, так и в Евро­пе, а так­же титу­лы «Рос­сий­ская кра­са­ви­ца-2015» и «1‑ая Вице-Мисс Кра­са Рос­сии-2020» и уча­стие в шоу «Топ-модель на ТНТ».

Прав­да, исклю­чи­тель­но в рам­ках моде­лин­га девуш­ке вско­ре ста­ло тес­но, поэто­му она реши­ла изме­нить век­тор дви­же­ния и попро­бо­вать себя в каче­стве певи­цы. «Когда я оку­ну­лась в музы­ку с голо­вой, я поня­ла, что отту­да я чер­паю про­сто огром­ней­шую энер­гию», — ком­мен­ти­ру­ет сама Nastya Vo свое реше­ние уйти из модель­но­го биз­не­са. Ее дебют­ный трек Delorean, как нетруд­но дога­дать­ся, о люб­ви. Это исто­рия-вос­по­ми­на­ние о тех момен­тах, когда высве­чи­ва­ют­ся вспыш­ка­ми и застав­ля­ют еще раз зано­во про­жи­вать те мгно­ве­ния счастья.

Да и каж­дый син­гл от Nastya Vo — музы­ка о жен­ствен­но­сти, кра­со­те и чув­ствах. Высту­пая в насто­я­щее вре­мя в ретро-поп сти­ли­сти­ки, воз­вра­ща­ю­щей нас в аль­тер­на­тив­ные девя­но­стые, Nastya Vo поз­во­ля­ет нам дотро­нуть­ся до чего-то более важ­но­го. Того, что скры­то внут­ри: дотро­нуть­ся до души и узнать, какая она есть на самом деле. Прав­да, оста­нав­ли­вать­ся на достиг­ну­том она не пла­ни­ру­ет, про­буя себя в раз­ных направ­ле­ния и стилистиках.

В пла­нах у Насти выпу­стить пер­вое музы­каль­ное видео, а так­же пре­зен­то­вать в бли­жай­шие пол­го­да ещё шести синглов.

– Где про­шло твое дет­ство? Свя­за­ны ли твои роди­те­ли с миром моды, музыки?

– Мое дет­ство про­шло в слав­ном горо­де Сева­сто­поль. Я там про­жи­ла всю свою жизнь до 18 лет, пока не поеха­ла в Моск­ву посту­пать в инсти­тут. У меня боль­шая семья: мама, папа, брат, сест­рен­ка. У нас всю жизнь была соба­ка, кото­рую мне пода­ри­ли лет в 8, и она все дет­ство была со мной. Мы все очень силь­но друг дру­га любим, но мои роди­те­ли до сих пор живут в Сева­сто­по­ле, бра­тик и сест­рен­ка тоже там, а я уже дол­гое вре­мя учусь в инсти­ту­те в Москве, соот­вет­ствен­но здесь и живу.

– Как ты попа­ла на поди­ум? Когда ты по-насто­я­ще­му поня­ла, что хочешь раз­ви­вать­ся на модель­ном поприще?

– На поди­ум впер­вые я вышла в 13 лет. Моя мама все­гда меч­та­ла, что­бы я была моде­лью. Ей каза­лось, что у меня хоро­шие дан­ные: я все­гда была худой и высо­кой, и люди, кото­рые со мной зна­ко­ми­лись, какие-то мед­сест­ры в поли­кли­ни­ках или про­сто какие-то мами­ны зна­ко­мые, они все дума­ли, что у меня ано­рек­сия, пото­му что я была очень высо­кой. Про­сто в один момент быст­ро так вытя­ну­лась в рост и была очень-очень худой. Моя мама сра­зу реши­ла, что все — это модель.

И мне подруж­ка мне рас­ска­за­ла, о том, что у нас в Сева­сто­по­ле откры­лось модель­ное агент­ство, кото­рое наби­ра­ет моде­лей. Я пошла, и мне сра­зу же пред­ло­жи­ли поехать в Киев на Mercedes Benz Kiev Fashion Days. Как раз мне было 13, почти 14 лет, это был мой пер­вый выход на подиум.

Но я посвя­ща­ла очень мно­го вре­ме­ни уче­бе, поэто­му у меня не было воз­мож­но­сти раз­ви­вать­ся в модель­ном биз­не­се так, как того хоте­лось бы. Я про­сто дела­ла модель­ные тесты, езди­ла на Mercedes Benz Kiev Fashion Days и зани­ма­лась плот­но уче­бой. Уче­ба для меня все­гда была важ­ней, она сто­я­ла на пер­вом месте. Поэто­му я и закон­чи­ла уче­бу, на отлич­но. Я счи­та­ла, что в модель­ный биз­нес я все­гда смо­гу вер­нуть­ся. И на самом деле так и полу­чи­лось, пото­му что у меня был дол­гий пере­рыв, когда я вооб­ще не работала.

Я вер­ну­лась в модель­ное агент­ство в 20 лет: пора­бо­та­ла и в Рос­сии, и в Евро­пе, но все же вско­ре поня­ла, что хочу чего-то большего.

– Рас­ска­жи о сво­ем пер­вом кон­кур­се кра­со­ты? Ты пом­нишь те эмо­ции, кото­рые ты тогда испытывала?

– Сра­зу ска­жу, что пер­вый кон­курс кра­со­ты состо­ял­ся с пода­чи моей мамы. Она застав­ля­ла меня пой­ти на кастинг Сева­сто­поль­ской кра­са­ви­цы, а я не хоте­ла. Я все­гда как раз счи­та­ла, что я модель. Нам же в агент­стве как гово­ри­ли: мы вешал­ки, мы не долж­ны пытать­ся пока­зы­вать свою кра­со­ту, а долж­ны лишь пока­зы­вать одеж­ду. Мы без­ли­кие суще­ства, кото­рые носят одеж­ду по поди­у­му. И с этой уста­нов­кой я очень дол­гое вре­мя и жила. Моя мама наста­и­ва­ла на том, что­бы я пошла на «Сева­сто­поль­скую кра­са­ви­цу», а я отказалась.

Но судь­ба сло­жи­лась по-дру­го­му. Я пошла со зна­ко­мым маль­чи­ком в театр, где его мама рабо­та­ла. Его мама заме­ти­ла меня, она была со зна­ко­мой, кото­рая име­ла отно­ше­ние к это­му кон­кур­су «Сева­сто­поль­ская кра­са­ви­ца». Те, в свою оче­редь, заме­ти­ли меня, и потом спро­си­ли у него мой номер теле­фо­на, дав его дирек­ции кон­кур­са «Сева­сто­поль­ская красавица».

Когда они позво­ни­ли мне и пер­со­наль­но при­гла­си­ли участ­во­вать в кон­кур­се со сло­ва­ми: «Здрав­ствуй­те, нам ска­за­ли, что у нас живет такая кра­си­вая Настя, а ты до сих пор не участ­во­ва­ла у нас в кон­кур­се», я была шоки­ро­ва­на. Я рас­ска­за­ла об этом сво­ей маме, и мы поня­ли, что ско­рей все­го это судь­ба, и точ­но нуж­но идти.

Но даже перед выхо­дом на сце­ну «Сева­сто­поль­ской кра­са­ви­цы» я сомне­ва­лась в том, что смо­гу достичь како­го-то резуль­та­та. Одна­ко когда боль­шин­ство чле­нов жюри про­го­ло­со­ва­ли за меня, а спон­со­ры пода­ри­ли мне подар­ки, я поня­ла, что, навер­ное, я все-таки не без­ли­кое суще­ство. Я — кра­си­вая девуш­ка, и мно­гое в тот вечер в моей жиз­ни силь­но поменялось.

– Как ты счи­та­ешь, уча­стие в кон­кур­сах идет во бла­го или во вред? С одной сто­ро­ны, ты про­бу­ешь что-то новое и пере­ба­ры­ва­ешь соб­ствен­ные стра­хи. С дру­гой — неуда­чи могут под­ко­сить и отбить жела­ние для даль­ней­ше­го развития.

– Вот, кста­ти, по пово­ду того, что кон­кур­сы кра­со­ты могут отбить жела­ние дви­гать­ся даль­ше, здесь я пол­но­стью соглас­на. Нуж­но пони­мать, зачем ты туда вооб­ще идешь и для чего.

Напри­мер, сей­час я точ­но пони­маю, что участ­вую в кон­кур­сах, пото­му что уве­ре­на в себе. Я счи­таю, что не толь­ко кра­со­та, но еще и эру­ди­ро­ван­ность, вос­пи­тан­ность, а так­же чело­ве­че­ское отно­ше­ние к людям име­ют огром­ное колос­саль­ное зна­че­ние и игра­ют свою роль. То, чем ты живешь, чем ты дышишь, какой ты чело­век в целом — вот что важ­но. Пото­му что на боль­ших кон­кур­сах с девуш­ка­ми имен­но обща­ют­ся, и при­ят­нее поста­вить на пер­вое место чело­ве­ка, кото­рый будет дей­стви­тель­но хорош во всех отно­ше­ни­ях, чем про­сто кра­си­вой кар­тин­кой. Я в себе уве­ре­на, поэто­му я дви­га­юсь даль­ше и не боюсь кон­кур­сов, но счи­таю, что преж­де, чем девуш­ка пой­дет на кон­курс кра­со­ты, она долж­на понять, зачем она туда идет, пото­му что, если ты изна­чаль­но не уве­ре­на в себе, ты при­хо­дишь на кон­курс кра­со­ты и тебе «не под­твер­жда­ют твою уве­рен­ность» (не зани­ма­ешь при­зо­вое место), это очень силь­но может под­ко­сить, над­ло­мить пси­хи­ку. Поэто­му нуж­но пони­мать, насколь­ко ты сфор­ми­ро­ван­ный чело­век и насколь­ко для тебя это важно.

Могу ска­зать, что да, в какой-то сте­пе­ни кон­кур­сы кра­со­ты идут на поль­зу, пото­му что это опре­де­лен­ная дорож­ка, кото­рую если девуш­ка пере­хо­дит, это как трам­плин в новые воз­мож­но­сти, в новые зна­ком­ства и в новые гори­зон­ты. Ты уже можешь похва­стать­ся тем, что ТЫ была там, и с тобой уже по-дру­го­му начи­на­ют общаться.

– Как ты попа­ла на «Топ-модель» на ТНТ? Как повли­ял этот кон­курс на твое раз­ви­тие в плане моделинга?

– Я попа­ла на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ путем кастин­га. Все мои зна­ко­мые ста­ли отправ­лять мне этот кастинг в Инста­гра­ме: «Схо­ди, схо­ди, схо­ди». Я же очень скеп­ти­че­ски к это­му отнес­лась. Да и вре­ме­ни у меня в прин­ци­пе не было, я была вооб­ще в дру­гой стране. Но я пода­ла заяв­ку, что назы­ва­ет­ся, от бал­ды, какие-то фото­гра­фии непо­нят­ные при­це­пи­ла, и меня все-таки при­гла­си­ли на очный кастинг, куда я тоже не попа­да­ла, пото­му что пони­ма­ла, что не успею при­е­хать. Я поста­ви­ла себе самое позд­нее вре­мя в самый послед­ний день. При­шла на кастинг и меня спра­ши­ва­ют: «А зачем ты сюда при­шла?» Я гово­рю: «Ну как, попро­бо­вать себя, пока­зать себя, я в себе уве­ре­на, я точ­но вам нуж­на». А мне и отве­ча­ют: «А мы-то тебе зачем, у тебя итак все хорошо».

На самом деле вый­дя с кастин­га, я уже пони­ма­ла, что меня возь­мут. И я не ошиб­лась, пото­му что поз­же мне при­шло при­гла­ше­ние на само шоу, куда я бла­го­по­луч­но попала.

Поче­му выбы­ла из шоу? Пото­му что есть все-таки девуш­ки опре­де­лен­но­го фор­ма­та, и я про­сто не фор­мат, види­мо, это­го шоу по опре­де­лен­ным при­чи­нам. Но опять же ска­жу, это никак меня не под­ко­си­ло, никак не над­ло­ми­ло. Сна­ча­ла было непри­ят­но, обид­но имен­но в момент ухо­да, а потом, когда взве­ши­ва­ешь все «за» и «про­тив» пони­ма­ешь, что я попро­бо­ва­ла себя, посмот­ре­ла, как это дела­ет­ся, как это рабо­та­ет изнут­ри, я себя пока­за­ла, а все осталь­ное не важ­но. Мое от меня точ­но не уйдет.

– Как ты реши­лась сме­нить поди­ум и реклам­ные съем­ки на музы­ку? Кто или что под­толк­ну­ло тебя к этому?

– А с музы­кой тоже инте­рес­ная ситу­а­ция. Про­сто мне как-то на душе лежа­ло, что я хочу спеть пес­ню. Реши­ла, что про­сто спою одну и все, на этом закон­чу. Но в ито­ге, когда я оку­ну­лась в музы­ку с голо­вой, я поня­ла, что отту­да я чер­паю про­сто огром­ней­шую энер­гию, кото­рую я не знаю, отку­да еще взять. Меня так ста­ло это заря­жать, что я ста­ла мень­ше вре­ме­ни уде­лать пси­хо­ло­гии, мень­ше вре­ме­ни уде­лять лич­ным кон­суль­та­ци­ям со сво­и­ми кли­ен­та­ми, ста­ла боль­ше пере­хо­дить в онлайн режим, про­во­дить мара­фо­ны, запи­сы­вать видео кур­сы, и посвя­щать все сво­бод­ное вре­мя музы­ке. Мне реаль­но класс­но зави­сать на уро­ках по вока­лу, на сту­дии, писать пес­ни, искать что-то новое для себя, откры­вать новые гори­зон­ты. Это то место, где я чер­паю энер­гию про­сто в нере­аль­ных коли­че­ствах, полу­чаю огром­ное удо­воль­ствие и, навер­ное, музы­ка и прав­да меня жда­ла всю жизнь.

– Как ты счи­та­ешь, ты окон­ча­тель­но завер­ши­ла модель­ную карье­ру? Или будешь про­дол­жать сни­мать­ся в рекла­ме и для журналов?

– Чего-чего, а я точ­но не могу ска­зать, что окон­ча­тель­но завер­ши­ла модель­ную карье­ру. Я все­гда гото­ва, и я бы с удо­воль­стви­ем воз­вра­ща­лась на какие-то кру­тые съем­ки. Дей­стви­тель­но, у меня есть неко­то­рые цели в плане модель­но­го биз­не­са по пово­ду съе­мок в опре­де­лен­ных глян­це­вых жур­на­лах. И если попа­да­ют­ся достой­ные кон­трак­ты, я с удо­воль­стви­ем их при­ни­маю. Даже и сей­час есть достой­ные предложения.

Но, все-таки боль­ше вре­ме­ни мне нра­вит­ся уде­лять музы­ке, от нее я как-то заря­жа­юсь по-новому.

Ну а на съем­ках, напри­мер, я чув­ствую себя кра­си­вой, сек­су­аль­ной, жен­ствен­ной, и это тоже под­пи­ты­ва­ет, ведь одно и дру­гое друг дру­гу не меша­ет. Все име­ет место быть.

– Рас­ска­жи попо­дроб­нее о сво­ем пер­вом тре­ке Delorean. Какие мыс­ли и эмо­ции ты хоте­ла пере­дать им? Полу­чи­лось ли все задуманное?

– Когда я пою Delorean, я вспо­ми­наю пар­ня, с кото­рым мы ката­лись по ноч­ной Москве, класс­но про­во­ди­ли вре­мя, но уже дол­гое вре­мя не обща­ем­ся. Дохо­дя до строч­ки «Позво­ни мне, ты зна­ешь номе­ра...», я с такой теп­ло­той в душе вспо­ми­наю, как мы весе­ло про­во­ди­ли вре­мя, как нам было хоро­шо, И с такой же теп­ло­той я пере­даю это в музы­ке. Мне кажет­ся, у меня полу­чи­лось, пото­му что трек дей­стви­тель­но отра­жа­ет мои эмо­ции, мои чув­ства к это­му чело­ве­ку: они таки­ми же теп­лы­ми и остались.

Но даль­ше боль­ше! Мои пес­ни рас­кры­ва­ют меня по-ново­му, и в каж­дой песне есть частич­ка моей души, частич­ка моей исто­рии, частич­ка чего-то изнут­ри, что мне хоте­лось бы пере­дать слу­ша­те­лям, и что­бы они про­чув­ство­ва­ли со мной всю эту исто­рию, все эти эмо­ции и про­жи­ли со мной все моменты.

– Как ты сама можешь опи­сать тот жанр, в кото­ром ты выступаешь?

– Музы­ка, кото­рую я пою — это музы­ка о жен­ствен­но­сти, кра­со­те, чув­ствах и о том, какая я настоящая.

Жанр? Ско­рее, это поп музы­ка, немнож­ко с мик­сом 80‑х и 90‑х, но это лишь в нача­ле. Потом я буду раз­го­нять­ся и раз­го­нять­ся, и каж­дый раз пока­зы­вать что-то новое.

Глав­ное, что все мои тре­ки о чем-то насто­я­щем. В каж­дой песне есть душа, живая исто­рия. Это не про­сто сло­ва, поло­жен­ные на музы­ку, а дей­стви­тель­но частич­ка меня. Я хочу, что­бы люди услы­ша­ли, нашли в этом что-то свое.

– Какие пла­ны на буду­щее? Чего нам ждать дальше?

– Я хочу позна­ко­мить слу­ша­те­лей с собой, поэто­му я буду запи­сы­вать мно­го песен, кото­рые отра­жа­ют меня изнут­ри. Я — не про­сто кра­си­вая девуш­ка, и не про­сто модель, я еще и артист, и жен­ский коуч. Я вся про жен­ствен­ность, про сек­су­аль­ность и чув­ствен­ность. И я хочу, что­бы мои слу­ша­те­ли это про­чув­ство­ва­ли, узна­ли меня получше.

Я пла­ни­рую снять клип в этом году, а так­же пока­зать инте­рес­ные mood-видео. В пла­нах так­же раз­ви­вать­ся как артист, мно­го участ­во­вать в раз­лич­ных меро­при­я­ти­ях и шоу. Меня точ­но будут видеть и меня будут слы­шать. Сле­ди­те за мной, это важно!

Мне очень хоте­лось бы, что­бы меня уже ста­ли под­дер­жи­вать как арти­ста в пол­ной мере. Что­бы у меня было боль­ше сил на то, что­бы рас­кры­вать­ся и дове­рять сво­им слу­ша­те­лям свою душу.

– Хоте­ла ли бы ты запи­сать сов­мест­ные тре­ки? Если да, то с кем? Что бы это мог­ло быть?

– Да, я бы хоте­ла запи­сать сов­мест­ные тре­ки с каки­ми-нибудь ребя­та­ми, рэпе­ра­ми, напри­мер. Для меня, на самом деле, важ­но, что­бы музы­ка была живая, что­бы она была не при­ду­ман­ная про­сто о какой-то ерун­де, а что­бы это было изнут­ри. Мне бы хоте­лось, что­бы это было класс­но и огнен­но. Но, чест­но ска­жу, не знаю, с кем бы я хоте­ла запи­сать фит. Я еще поду­маю об этом.

– Как уда­ет­ся под­дер­жи­вать фор­му? Рас­ска­жи о сво­их секретах.

– Фор­му я под­дер­жи­ваю в спорт­за­ле. И даже сей­час на вопро­сы я отве­чаю из спорт­за­ла. Вооб­ще, я очень люб­лю зани­мать­ся бок­сом: несколь­ко раз в неде­лю выхо­жу на ринг. Я люб­лю spa-риту­а­лы, мас­са­жи, да и вооб­ще ино­гда появ­ля­ет­ся жела­ние оста­но­вить­ся, зазем­лить­ся, ниче­го не делать, рас­сла­бить­ся и посвя­тить вре­мя себе. Пото­му что для жен­щи­ны важ­но имен­но любить себя, свое тело, при­ни­мать себя такой, какая она есть. От это­го она цве­тет, от это­го заря­жа­ет­ся энер­ги­ей, и от это­го она выгля­дит лучше.

Воз­вра­ща­ясь к фигу­ре, ска­жу, что я ста­ра­юсь при­дер­жи­вать­ся пра­виль­но­го пита­ния и уже пол­го­да прак­ти­че­ски отка­за­лась от слад­ко­го. Могу себе ред­ко поз­во­лить кусо­чек тор­ти­ка, и то, если я нахо­жусь где-нибудь в ком­па­нии, где меня про­сто застав­ля­ют «съесть или попро­бо­вать кусо­чек». Я не пью кофе, не ем ниче­го жаре­но­го и фаст-фуда. То есть, про­сто пита­юсь каче­ствен­ной, сба­лан­си­ро­ван­ной едой. И, на самом деле, от это­го очень силь­но раду­юсь. Не могу ска­зать, что для меня это слож­но, пото­му что, когда такое пита­ние вхо­дит в при­выч­ку, уже не хочет­ся под­пи­ты­вать свой орга­низм вся­ким мусо­ром и гадостью.

– У тебя доволь­но необыч­ная и запо­ми­на­ю­ща­я­ся внеш­ность. Это гены?

– Вот внеш­ность, да! Это гены. Спа­си­бо боль­шое моей мамоч­ке. Ска­жу боль­ше, несмот­ря на то, что моя мама дей­ству­ю­щий воен­ный чело­век и мать тро­их детей, она не осо­бо сле­дит за сво­им пита­ни­ем, не тра­тит огром­ное коли­че­ство вре­ме­ни в спорт­за­ле, но при этом она выгля­дит шикар­но. Такая строй­ная высо­кая блон­дин­ка: очень кра­си­вая. Я когда смот­рю на нее, пони­маю, что сча­стье есть, и что мне очень силь­но с ней повез­ло. Мамоч­ка, спа­си­бо тебе большое!

Но, ска­жу чест­но, мои роди­те­ли очень силь­но поста­ра­лись, пото­му что я полу­чи­лась такая брю­нет­кой с голу­бы­ми гла­за­ми, а моя млад­шая сест­рен­ка блон­дин­ка с кари­ми. Так что мы поме­ня­лись. Наши роди­те­ли, види­мо, зара­нее при­ду­ма­ли, что­бы мы были такие огнен­ные красотки.

– Какие у тебя отно­ше­ния с модой? Как ты выби­ра­ешь, что надеть в обыч­ной жиз­ни? Вли­я­ет ли твое настро­е­ние и состо­я­ние на выбор аутфита?

– Отно­ше­ние с модой у меня нор­маль­ные. Я ста­ра­юсь оде­вать­ся стиль­но, но при этом удоб­но. Я не могу ска­зать, что оде­ва­юсь так, как того дик­ту­ет нам мода, пото­му что мод­но — не все­гда кра­си­во и не все­гда под­хо­дит имен­но тебе.

У меня есть сти­лист, кото­рая под­ска­зы­ва­ет мне неко­то­рые момен­ты, оде­ва­ет меня на все меро­при­я­тия и на все съем­ки. Да и в обыч­ной жиз­ни она мне дает советы.

Мой аут­фит точ­но зави­сит от мое­го настро­е­ния, поэто­му я когда про­сы­па­юсь и соби­ра­юсь по делам, толь­ко тогда начи­наю замо­ра­чи­вать­ся с тем, что наде­ну. Зара­нее я при­ду­мы­ваю какие-то луки лишь для меро­при­я­тия, и то быва­ет такое, что в послед­ний момент я пере­ду­маю и что-то поменяется.

– Хоте­ла ли бы ты что-то изме­нить в сво­ей жизни?

– Нет, моя жизнь меня пол­но­стью устра­и­ва­ет и я ниче­го не хоте­ла бы менять. Я кай­фую от каж­до­го момен­та, и в целом, счи­таю себя очень счаст­ли­вым чело­ве­ком, пото­му что я смог­ла про­чув­ство­вать то, зачем я живу, и то, как на самом деле класс­но жить.

Я научи­лась нахо­дить­ся в момен­те и кай­фо­вать от само­го мало­го, напри­мер, про­сто от того, что птич­ка про­ле­те­ла и как класс­но, что она имен­но сей­час, имен­но здесь про­ле­те­ла и пора­до­ва­ла меня сво­ей красотой.

Я умею радо­вать­ся мело­чам, нахо­дить­ся, что назы­ва­ет­ся, здесь и сей­час. Пони­маю, что жизнь она и состо­ит из того, что­бы жить в момен­те. Поэто­му моя жизнь меня пол­но­стью устраивает.

И я бы очень хоте­ла, что­бы каж­дый чело­век испы­ты­вал такие чув­ства, пото­му что это нере­аль­но! Когда ты пони­ма­ешь, что жизнь – вот она, она пре­крас­на и даже ниче­го при­ду­мы­вать не нужно.

– Какой совет ты мог­ла бы дать самой себе в самом нача­ле твор­че­ско­го пути? Что бы ты посо­ве­то­ва­ла тем, кто толь­ко-толь­ко начи­на­ет карьеру?

– Я бы дала себе совет не торо­пить­ся, а так­же дви­гать­ся так, как я чув­ствую. Пото­му что сей­час я пони­маю, что какие-то ошиб­ки, какие-то шиш­ки, кото­рые я наби­ва­ла и наби­вать про­дол­жаю, — это мой опыт и мои уро­ки, кото­рые в даль­ней­шем ста­нут отлич­ны­ми помощ­ни­ка­ми. Так что, в прин­ци­пе, я рада всем обсто­я­тель­ствам, кото­рые про­ис­хо­дят в моей жизни.

Сове­тую себе про­дол­жать про­сто быть в момен­те, а людям, кото­рые слу­ша­ют меня, сле­дят за мной и чита­ют меня, учить­ся быть в момен­те. А если вы все-таки кай­фу­е­те от насто­я­ще­го, про­дол­жай­те в том же духе, не рас­стра­и­ва­е­тесь по мело­чам и будь­те счастливы.

Бесе­до­вал Андрей САДОВ,

Фото из лич­но­го архи­ва Nastya VO

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