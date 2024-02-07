В Москве завершился III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова

2 февраля на ВТБ Арене состоялся гала-концерт «Прощание славянки», завершающий III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Концерт представил яркий синтез духовой музыки и самых разных видов искусств. На три часа под музыку специально созданного для фестиваля Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова на ледовой арене объединились эстрада, балет, опера, фигурное катание и воздушная акробатика.

Тенор Иван Гынгазов исполнил арию из оперы Джакомо Пуччини «Turandot», балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин станцевали вальс на музыку М.Мошковского, солисты балета Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Ольга Сизых и Артур Мкртчян исполнили па-де-де из балета Л.Минкуса «Дон Кихот», номер воздушной гимнастики под куполом арены исполнила Екатерина Пирязева, трогательную постановку представили олимпийские чемпионы 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин и бронзовые призеры Гран-При России-2023 Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Почетным участником фестиваля уже в третий раз становится легендарный Академический Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова под руководством художественного руководителя Геннадия Саченюка.

С запоминающейся программой выступили суворовцы Московского военно-музыкального училища Министерства обороны Российской Федерации имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова под управлением дирижера Михаила Мельника. В этот вечер также выступили Московский Синодальный хор под управлением художественного руководителя Алексея Пузакова и Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.

Специальными гостями стали Концертный оркестр духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии и Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Т.Дулуша – единственный в России оркестр, исполняющий музыкальные произведения, дефилируя на коньках. Вместе с оркестром на льду выступил Театр на льду «АМАС».

Народный артист России Дмитрий Певцов и заслуженная артистка России Зара исполнили песню «Прощание славянки» В.И.Агапкина, к 140-летию которого и был приурочен III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Песню «Вечный огонь» исполнил заслуженный артист России Феликс Царикати.

В заключение концерта все участники исполнили музыкальный символ фестиваля - песню «Навсегда великая страна» на музыку В.Халилова и слова А.Савицкого. Сопровождал концерт специально созданный к фестивалю Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова под руководством главного дирижера Арсения Шуплякова и дирижера Игоря Андрюшина.

III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходил с 19 января по 4 февраля 2024 года. Событие приурочено к 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера и композитора, полковника В.И.Агапкина – автора марша «Прощание славянки». В 48 городах России прошли более 60 концертов при участии духовых и симфонических оркестров, военных, гражданских и детских коллективов. В Москве в рамках фестиваля прошли ледовое шоу на катке в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, вечер романса в музее-заповеднике «Остафьево-«Русский Парнас», серия мастер-классов игры на духовых и ударных инструментах. В концертном зале Мариинского театра состоялся концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Гала-концерт фестиваля состоялся 2 февраля на столичной ВТБ Арене, а завершающими мероприятиями фестиваля стали концерт на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» и ледовое шоу на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организатор фестиваля – Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, ГК «Аксель», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

ТАСС – генеральный информационный партнер III Музыкального фестиваля Валерия Халилова. Информационные партнеры: телеканал «Звезда», телеканал «Спас», радио «Орфей», радио «Вера», медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»), портал «Играем с начала. Da capo al fine».

Города-участники фестиваля: Абакан, Анапа, Архангельск, Асбест, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Геленджик, Донецк, Екатеринбург, Истра (Московская обл.), Калининград, Кемерово, Киржач (Владимирская обл.), Краснодар, Красноярск, Курск, Кызыл, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Новосибирск, Норильск, Павлово (Нижегородская обл.), Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пушкин, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Сызрань, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Уссурийск, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль.

Фото – Сергей БУЛКИН