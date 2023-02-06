В столице идет прием заявок на конкурс грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. К участию в нем приглашаются воспитанники городских детских творческих школ и колледжей от семи до 20 лет. Солисты и коллективы покажут свои способности в музыке, пении, танцах, актерском мастерстве, живописи и других направлениях. Анкеты и видеозаписи выступлений можно прислать до 15 февраля включительно.

«Конкурс всегда вызывает большой интерес у детей и молодежи. Каждый год талантливые ребята подают тысячи заявок. Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства будут вручаться уже в восьмой раз. За все время на премии претендовали около 17,5 тысячи юных артистов и художников. Лауреатами стали почти 700 из них», — отметила Наталья Сергунина.

Выступления учеников творческих школ и студентов колледжей будут оцениваться по отдельности. В жюри войдут известные деятели культуры, преподаватели высших учебных заведений. Среди номинаций — фортепиано, гитара, орган и клавесин, фольклор, хоровое пение, классическая и современная хореография, эстрадно-джазовое искусство, архитектура и дизайн, живопись и другие. В этом году появилось несколько новых направлений. Например, духовые инструменты разделили на деревянные и медные, а народные — на струнные и клавишные.

Первый этап конкурса — просмотр присланных видеозаписей — пройдет с 25 февраля по 10 марта. Второй будет включать очные прослушивания, они намечены на период с 20 марта по 10 апреля. Заключительная часть — открытые выступления и выставки на городских площадках — состоится с 20 апреля по 25 мая. Так же, как и в прошлом году, победители олимпиад «Искусство — детям» попадут сразу в третий тур, миновав предыдущие стадии отбора.

Церемония награждения запланирована на 1 июня. Победители получат гранты в размере от 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 тысяч рублей до 150 тысяч рублей — в коллективных. Одному из лауреатов также вручат Гран-при — 50 тысяч рублей дополнительно. В прошлом году его обладателем стал Русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

Воспитанники городских творческих образовательных учреждений регулярно участвуют в конкурсах разного уровня. В прошлом году ребята получили свыше 25 тысяч международных, всероссийских и региональных наград, а еще они провели для горожан около 13 тысяч концертов, представлений, выставок и мастер-классов.

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