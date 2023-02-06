В Москве идёт прием заявок на конкурс «Фабрика дизайна 2.0»

В Москве стартовал профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0». К участию приглашаются специалисты в сфере промышленного дизайна и компании со всей России, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Впервые конкурс прошел в 2022 году. Тогда было подано более 350 заявок из 68 регионов страны.
«Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний. По итогам предыдущего конкурса в финал вышло 69 проектов, было заключено больше 20 соглашений о сотрудничестве», — рассказала Наталья Сергунина.
В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость». Программа конкурса дополнена практическим семинаром и консультациями. Участники узнают, как управлять интеллектуальной собственностью, эффективно продвигать идеи, а еще смогут повысить свою юридическую грамотность.
Многие компании на фоне возросшего спроса стремятся создавать качественную и привлекательную импортозамещающую продукцию — станки для производств и оборудование для медицины, приборы для научной деятельности и мебель для общественных пространств и жилья, одежду и многое другое. Поэтому направление промышленного дизайна в настоящее время — одно из наиболее востребованных в креативной отрасли.
Организаторы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Союз дизайнеров России.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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