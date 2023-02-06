В Москве идёт прием заявок на конкурс «Фабрика дизайна 2.0»

В Москве стартовал профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0». К участию приглашаются специалисты в сфере промышленного дизайна и компании со всей России, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Впервые конкурс прошел в 2022 году. Тогда было подано более 350 заявок из 68 регионов страны.

«Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний. По итогам предыдущего конкурса в финал вышло 69 проектов, было заключено больше 20 соглашений о сотрудничестве», — рассказала Наталья Сергунина.

На официальном сайте конкурса компании публикуют технические задания. До апреля дизайнеры выбирают интересные им задачи. Создавать предварительные эскизы своих проектов они будут под руководством кураторов. Затем их работу оценят члены жюри. Те, кто пройдут отбор, смогут подготовить полноценные презентации для заказчиков. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2023 года.

В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость». Программа конкурса дополнена практическим семинаром и консультациями. Участники узнают, как управлять интеллектуальной собственностью, эффективно продвигать идеи, а еще смогут повысить свою юридическую грамотность.

Многие компании на фоне возросшего спроса стремятся создавать качественную и привлекательную импортозамещающую продукцию — станки для производств и оборудование для медицины, приборы для научной деятельности и мебель для общественных пространств и жилья, одежду и многое другое. Поэтому направление промышленного дизайна в настоящее время — одно из наиболее востребованных в креативной отрасли.

Организаторы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Союз дизайнеров России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.