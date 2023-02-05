На территории ВДНХ отреставрируют ресторан «Золотой колос»

В следующем году отметит свое 85-летие один из 50 крупнейших выставочных центров мира, Выставка достижений народного хозяйства в Москве, которая сегодня является уникальным пространством музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов. В настоящее время объектам ВДНХ возвращают их исторический облик, и заключения по многим проектам выдала Главгосэкспертиза России. Один из них – ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию легендарного ресторана «Золотой колос», расположенного в самом конце парка ВДНХ.





Фото 1954 г.

Заведение под названием «Главный ресторан» на берегу Центрального пруда парка ВДНХ было построено еще в 1937 году по проекту Г. Я. Чалтыкьяна. В 1954 году архитектор А.В. Ефимов перестроил здание в стиле сталинского ампира. У ресторана, который переименовали в «Золотой колос», появился огромный вестибюль, отделанный мрамором, с прекрасным купольным сводом. Колоннада с террасами и декоративным портиком, под которым располагалась танцевальная площадка с нишей для оркестра, делала здание воздушным. На его первом этаже было открыто два ресторанных зала на 180 посетителей каждый. Две симметричные внешние лестницы вели на верхнюю террасу, где располагалось еще 200 посадочных мест.

«Золотой колос» считался одним из самых престижных ресторанов Москвы, пик его популярности пришелся на 1970-е годы. В постсоветское время его помещения использовались в качестве склада, затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало. В наши дни главный фасад ресторана был признан объектом культурного наследия федерального значения. Теперь «Золотой колос» ждет вторая жизнь.

«Проектными решениями предусмотрена реставрация фасадов здания, капитальный ремонт кровли, реставрация парадных залов и входной группы, а также реконструкция производственной зоны помещений кухни для современного использования», – говорит главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков.

Согласно проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой, в рамках приспособления к современному использованию в здании расширят зоны вестибюля с постом охраны, устроят гардеробную и санитарно-бытовые помещения для посетителей, в том числе и для инвалидов. Для людей с ограниченными физическими возможностями также сделают пандус на главном крыльце.

На первом этаже ресторана разместятся обеденные и банкетные залы, залы VIP и зона кухни. На втором – кабинет и помещения для сотрудников учреждения, подсобные и технические помещения. На террасах и в галерее третьего этажа планируется устроить летнее кафе, а в восточной и западной частях террасы – бары.

Проектную документацию подготовило АО «Капстройсити».

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