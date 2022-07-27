Церемония награждения национальной бизнес-премии «Zолотой Vek 2022»

Грандиозная церемония награждения бизнес-премии «Zолотой Vек» состоится 24 сентября 2022 года в Vegas City Hall.

В программе: награждение номинантов, шоу-программа, нетворкинг по взаимодействию бизнеса и власти, более тысячи зрителей и VIP персон, звездные гости, прямая трансляция на канале Russian Music Box.

Цель премии — отметить лучших в своем деле управленцев и владельцев малого и среднего бизнеса.

Премия «Zолотой Vек» — это возможность для каждого, предложить свою идею для развития бизнеса и экономики Российской Федерации, получить профессиональную оценку и шанс на ее реализацию. Роль предпринимательства является приоритетной для развития экономики страны! В текущей реальности очень важно выделять лидеров развития предпринимательства в Российской Федерации, это позволит дать мощное подспорье для роста экономики и бизнеса Российской Федерации. Так же в рамках проведения церемонии награждения будет проходить нетворкинг по взаимодействию бизнеса и власти.

«Zолотой Vек» поддерживается главными государственными органами власти Российской Федерации, что дает возможность не только заявить о себе и своем продукте, но и познакомиться с интересными людьми для дальнейшего сотрудничества.

Задачи церемонии награждения премии: выявление и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, добившиеся наибольших успехов в своей деятельности; утверждение социальной значимости и важности предпринимательства для общественно-экономических отношений; формирование и укрепление норм предпринимательской этики; развитие благотворительности и меценатства в предпринимательской среде; расширение и обобщение опыта предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации.

Организатор церемонии награждения премии ООО «Лайт» при поддержке: Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

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