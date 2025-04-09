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Алсу очаровали тепло и яркость картин Евгении Васильевой

editor
By editor
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алсу
Фото: личный архив Д. Киселева

В Музее Фаберже открылась выставка Евгении Васильевой, известной под псевдонимом EVA, под названием «В поисках нелогичного». Алсу, заслуженная артистка России, на протяжении 15 лет собирала её произведения. На экспозиции представлены картины из её личной коллекции. Алсу поделилась впечатлениями о творчестве Евгении в эксклюзивном комментарии для издания «Вести Подмосковья».

Алсу впервые познакомилась с работами Евгении в гостях у друзей и была мгновенно очарована их теплом и яркостью. «Каждое произведение излучает свет и радость», — отмечает она. Для неё важнее всего ощущение, которое они вызывают, и она считает, что не обязательно быть знатоком искусства, чтобы оценить его красоту. «Мой дом украшен работами Женечки, и они дарят мне хорошее настроение», — говорит она, с гордостью описывая свою коллекцию.

Алсу рада, что выставка проходит в таком прекрасном музее и отмечает, что это уникальный опыт для неё. Она старается бывать на всех выставках Евгении, когда это возможно, и недавно побывала на выставке «Учитель» в музее Зураба Церетели.

алсу и евгения васильева (eva)

На вопрос о том, есть ли у неё особенная картина, Алсу отвечает, что не может выделить что-то конкретное, так как все произведения ей дороги и переплетаются друг с другом. Каждая из них — это отдельная история, наполненная глубокими чувствами и переживаниями.

«Выставка носит название «В поисках нелогичного», — продолжает она. — Для меня Евгения — очень логичный человек, но при этом она глубоко творческий человек. Каждая её работа пропитана жизненным опытом и внутренним миром. Эти картины веют теплом и светом, вдохновлены разными событиями и эмоциями, будь то жизненные ситуации, художественные произведения или литература».

Каждый зритель, глядя на картины, сможет найти в них что-то своё, что-то, что заставит задуматься. «Некоторые вещи могут показаться нелогичными, но в этом и заключается их прелесть», — заключает Алсу, выражая надежду, что выставка станет источником вдохновения для всех посетителей.

Выставка Евгении Васильевой не только демонстрирует её искусство, но и создает пространство для размышлений и глубоких ощущений, в поисках которых и заключена суть этого творческого события.

Напомним, что экспозиция организована при поддержке Научно-исследовательского музея Академии художеств, Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова и EVA gallery, представляющей работы Васильевой. Она будет доступна для посетителей до 29 апреля 2025 года.

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