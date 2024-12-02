Бурак Озчивит играет главную роль в сериале Иви «Я к тебе надолго»

Онлайн-кинотеатр Иви снимает романтический скетчком «Я к тебе надолго» — первый российский сериал с популярным турецким актером в главной роли. По сюжету герой Бурака Озчивита неожиданно приезжает в Россию в гости к Марине (Юлия Калашникова). Вместе героям предстоит пережить забавные и трогательные ситуации — преодолеть культурные различия, капризы погоды, кулинарные испытания и даже старые детские травмы — и доказать, что счастье можно найти и в мелочах, если научиться радоваться жизни. Первую из шести серий зрители смогут посмотреть на Иви уже в этом году.

Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством проекта занимается BAR Production. Режиссером выступает Карен Захаров, известный зрителю по проектам «Папины дочки», «Солнце, море, два ствола», «Артек. Большое путешествие» и «Не родись красивой», авторами сценария стали Мария Богданова и Дарья Сойфер.

«Я очень рад в очередной раз сняться для Иви. Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах. В ходе съемок нам стало понятно, что, несмотря на большое различие русской и турецкой культур, у нас все равно много общего», – говорит актёр Бурак Озчивит.

«Когда кто-то очень долгожданный приходит к вам надолго, то, согласитесь, вы понимаете, что ваша жизнь уже не будет прежней. Моя героиня Марина ждала и мечтала, а мечтам свойственно сбываться. Очень красивая, добрая и веселая история у нас получается. О счастье, о том, что многие простые вещи, если делать их вместе, превращаются в какие-то уже совершенно необычные. Во время съемок каждый из нас говорил на родном языке. Но все всё понимали! Магия кино? Возможно. Но кино делают люди, а значит, мы все-таки волшебники», – рассказывает актриса Юлия Калашникова.

«В первую очередь нам, конечно, хочется с помощью «Я к тебе надолго» порадовать многомиллионную аудиторию поклонников турецких сериалов в России, подарить им встречу с любимым актером. Также мне самому как режиссеру очень интересно поработать с таким популярным актером, как Бурак Озчивит, — уверен, что у нас получится отличный сериал», – комментирует режиссер Карен Захаров.