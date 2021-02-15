Премьерный спектакль «Лес» в МХАТ имени М. Горького вызвал интерес публики и театральных критиков

Постановка пьесы Александра Островского значительно отличается от предыдущих академических. Петербуржскому режиссеру Виктору Крамеру удалось сочетать традиции русского и западно-европейских театров, элементы классики, авангарда и буффонады.

О традиции театра Древней Греции напоминает хор, состоящий из слуг, работников Раисы Павловны Гурмыжской и её соседей. Помещица руководит хором в первой сцене, которая начинается с репетиции хора и упражнений по вокалу. В финале спектакля тоже поёт хор.

В спектакле звучит сложная музыка Тихона Хренникова с учётом особенностей постановки.

Новаторство проявляется также в сценографии Виктора Крамера и в костюмах, созданных Евгенией Панфиловой. Одежда персонажей напоминает о 19 веке и имеет современные элементы.

Вместо ожидаемых декораций дворянской усадьбу и интерьера особняка второй половины 19 века на сцене возведён большой холм, разбитый на сектора. При повороте холма сразу изменяется место действия: после гостиной появляется флигель, потом парк, затем берег пруда.

Деревьев на сцене нет, но персонажи часто говорят о лесе и стоимости древесины Участки леса продаёт владелица усадьбы Раиса Павловна, она уступает в цене, желая быстрее получить деньги.

Брёвна доставлены к лесопильной машине, установленной на вершине холма. На фоне лесопилки разворачивается история-фарс, возникают конфликты. Алчные, жестокие, завистливые обитатели «леса» стремятся получить богатство и исполнить свои прихоти. Им противостоят люди благородные, щедрые, любящие, сострадающие.

Главный борец с «лесными» нравами – Геннадий Гурмыжский, племянник Раисы Павловны. Он в юности отказался от военной карьеры, выбрал трудный путь артиста, взял говорящий псевдоним – Несчастливцев. Ради любви к театру он многим пожертвовал. Зависимость от режиссёров, муки творчества, нестабильность, безденежье, скитания по разным городам – всё это омрачает жизнь трагика. А ещё презрительное отношение людей, которые считают себя успешными, и неприятие богатых родственников, которые всё измеряют деньгами, и ни во что не ставят артистический талант. Несчастливцев часто возмущается дурными поступками окружающих и восклицает: «Как гнусен мир!».

Несмотря на удары судьбы, он сохранил доброту, чуткость, желание помогать другим. Геннадий заставил покупателя леса отдать тёте обещанную доплату, затем отказался от её предложения взять себе эту сумму.

Образ талантливого трагика, много повидавшего и пережившего, имеющего своё мнение о смысле жизни близок заслуженному артисту России Андрею Мерзликину, которого создатели спектакля пригласили исполнить главную роль.

Также можно считать удачным выбор заслуженного артиста РФ Григория Сиятвинды на роль Счастливцева. Этот персонаж самый комичный: его фразы, шутки, поступки постоянно вызывают смех зрителей.

Юмор и фарс позволяют смягчить серьезность тематики и трагизм ситуаций, описанных великим драматургом. Ярким гротескным стал образ вдовы Гурмыжской в исполнении Татьяны Поппе. Богатая помещица хотела оставить наследство племяннику Геннадию, но передумала, когда, поддалась прихоти, решила выйти замуж за смазливого юнца Алексея (Роман Титов, Дэвид Пилия). Раиса Павловна стремится избавиться от дальней родственницы Аксиньи (Елизавета Базыкина), но не даёт даёт девушке приданое, чтобы она смогла выйти замуж за любимого. Эксцентричная дама выгнала Геннадия, когда узнала, что тот спустился по социальной лестнице (он вовсе не респектабельный офицер, а провинциальный актёр).

Гурмыжской на племянника донесла хромая ключница Улита (Алиса Гребенщикова, Екатерина Черевко). Двуличная женщина днём одевается как монашка, а вечером в провокационном наряде выпивает и кокетничает со Счастливцевым.

Надо отметить искусство перевоплощения Алисы Гребенщиковой (невозможно её узнать в хромоножке, закутанной в чёрную накидку).

Негативные эмоции вызывает и другой персонаж – помещик Иван Восмибратов (Иван Рыжиков, Эдуард Флёров). Он купил участки леса у Гурмыжской, нагло занижая цену, пытался её обмануть. А ещё считает нормальным обогащаться на женитьбе своих детей. Старших сыновей женил на девицах с большим приданым. Младшему Петру (Максим Пушненков) не разрешил жениться на бесприданнице Аксинье. Из-за этого девушка пыталась утопиться, и погибла бы, если бы её не спас Геннадий.

Восмибратов настоял на своём: пришлось Геннадию отдать Аксинье тысячу рублей (большую в то время сумму), полученную от тётки. Благодаря его благородному жесту девушка сможет выйти замуж за Петра.

В день свадьбы Раисы Павловны друзья-актёры покидают её имение, которое называют «лес». Они с радостью оставляют место, где царят дикие нравы, животные страсти и пагубные пороки. Обитатели «леса» тоже рады уходу людей из непонятного для них мира.

В финале из лесопильной машины на вершине холма высыпается «река» опилок, по ним ходят и прыгают персонажи. Вырубка леса, превращение деревьев в опилки – символ исчезновения старого уклада жизни, попрания традиций, разрушения судеб. На память приходит поговорка: «Лес рубят – щепки летят».

Спустя 150 лет пьеса «Лес» остаётся актуальной и поучительной.

«Темы, которые поднимаются в пьесе – они вечные. Что понимать под лесом? Для меня эта тема – духовная, потому что мы, вырубая лес, вырубаем себя, превращаем себя в опилки. И при этом чиним машины, которые нас пилят, превращают духовное в труху. Мы в угоду мелким страстишкам, практицизму и глупостям, уничтожаем себя. Поэтому в данном контексте лес для меня – разговор о том, что мы перемалываем себя и друг друга», – сказал режиссер Виктор Крамер.

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото Людмилы ШЕРОВОЙ

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