В Театре Армии поставили спектакль, символизирующий путь Великой Отечественной войны

Какой ценой была оплачена Великая Победа, каждый шаг к которой стоил тысячи и тысячи жизней, что переживали, о чём думали и о чём мечтали люди, чья жизнь пришлась на то трагическое время – обо всём этом иммерсивный спектакль-променад «1418».

1418 – это количество шагов, символизирующее 1418 дней Великой Отечественной войны. Этот путь, стартующий от здания Театра Армии, позволит зрителям на собственном опыте почувствовать, какие тяготы, лишения, страдания переживали люди, оставшиеся в тылу и защищающие свою Родину на фронте.

Благодаря точному, буквальному воспроизведению речи спустя 80 лет после Победы участники спектакля не только услышат живые свидетельства тех, кто на своем опыте прошел войну, но и встретят по дороге персонажей, чьи рассказы и воспоминания положены в основу пьесы. Это свидетельства не только солдат, но и жён, матерей, школьников- тех, чье детство пришлось на тяжёлое время Великой Отечественной войны.

«Мне бы хотелось создать игру для зрителей, в которой они почувствовали бы себя в послевоенной Москве, столкнуть их со случайными прохожими, рассказать им истории этих простых людей, для которых буквально сейчас случилась победа, что это за люди, какое ощущение города было тогда, — говорит режиссер-постановщик спектакля «1418» Юлия Шульева. – Это мы с командой попробуем рассказать».

Вместе со студентами Высшего театрального училища им М.С. Щепкина (курс Владимира Драгунова) режиссер стремится передать атмосферу города того времени.

«В этом спектакле мы хотим оживить воспоминания военных лет и соединить их с нашей Москвой, потому что только память оставляет живыми всех ушедших и заставляет нас, помня о подвиге нашего народа, всегда нести в себе русский код, — рассказывает директора Театра Российской Армии Милена Авимская. – Вот как в нашей недавней премьере «Жила-была Клавочка», когда Великая Отечественная война закончилась, а девочка все равно совершила подвиг, спасая жизнь другому человеку. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы иммерсивный спектакль-променад «1418» в режиссёрской постановке Юлии Шульевой прозвучал сегодня как призыв ко всей молодёжи и к нам быть смелыми, честными, чистыми и мужественными».

В сценарий о жизни Москвы и москвичей в годы Великой Отечественной войны включены фрагменты о значимых местах Москвы, в том числе и Центрального административного округа. Участники пройдут от Театра Армии, Центрального Дома Российской Армии через Екатерининский сквер мимо памятника Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, до парка Янтарного периода на улице Делегатской.

Спектакль-променад – одно из ярких событий юбилейного года Великой Победы.