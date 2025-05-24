«ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» пройдёт на телоходе «А.С. Попов»

На теплоходе «А.С. Попов» будут разворачиваться события международного фестиваля сценического искусства «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025». Об этом на пресс-конференции в АГН «Москва», посвященной фестивалю рассказали:

Григорий Заславский – художественный руководитель фестиваля, ректор ГИТИС, заслуженный деятель искусств РФ.

Екатерина Гранитова-Лавровская – театральный режиссёр, драматург, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИС.

Янина Незванкина – руководитель фестиваля, директор АНО Центра образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений».

Ольга Прокофьева — актриса театра и кино, народная артистка РФ, выпускница ГИТИСа.

Марина Кирюшкина, проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИСа

Ичень Лю – режиссер, выпускница ГИТИСа, спектакль Ичень Лю «Чайная» (Et cetera) вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска».

Фестиваль возник как результат совместных усилий одного из крупнейших в мире профильных ВУЗов – московского ГИТИСа и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье» впервые состоится в статусе международного, объединив 152 участников – студентов-актеров из Китая и Кыргызстана, лауреатов Окружного фестиваля «Театральное Приволжье», выпускников, студентов, педагогов ГИТИСа и актеров-студентов профильных театральных школ Приволжского федерального округа. По приглашению российского института театрального искусства ГИТИСа в фестивале принимает участие Шанхайская театральная школа и театральное училище при Кыргызском национальным академическом театре драмы им. Т. Абдумомунова (г. Бишкек).

Художественный руководитель Фестиваля, ректор ГИТИС, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский:

«В этом году наш фестиваль пройдет второй раз. Но, если честно, поначалу я был уверен, что это чистая авантюра. Идея путешествия на пароходе мне крайне не понравилась. Но она была такая красивая, что категорически выступить против у меня не хватило духа. Мне рисовались ужасные картины: студенты-режиссеры обязательно спрыгнут с “парохода современности” и поплывут к новым высотам. Такое у нас в ГИТИСе часто случается. Но в театре, в театральном искусстве вообще, из авантюр очень часто рождаются великие дела. Авантюрное начало крайне важно в любом творческом процессе. Пример тому – Московский художественный театр: люди просидели в ресторане 18 часов, пообедали и родился главный театр XX века.

Поддержав «авантюру» с теплоходом, я оказался прав. В прошлом году всё закончилось феерически – такого количества восторженных отзывов у нас не имел ни один проект».

Тему продолжила Марина Кирюшкина, проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИСа:

«В прошлом году эта поездка на теплоходе дала всем нам грандиозный опыт единения и единодушия. Студенты-выпускники, которые были участниками проекта, готовы были остаться на второй год- только бы снова почувствовать атмосферу фестиваля. Эта атмосфера вдохновляет не только творческую часть. Внутри Приволжского федерального округа ГИТИС сотрудничает со всеми регионами, но многие из них начали совместную работу именно в контексте нашего проекта».

Об уникальном формате Фестиваля рассказала Янина Незванкина, руководитель фестиваля, директор АНО Центра образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений»:

«Большая часть работы Фестиваля будет проходить на теплоходе. События фестиваля пройдут в пяти крупнейших городах Поволжья: Нижний Новгород, Самара, Саратов, Чебоксары, Казань на известных театральных площадках. В каждом городе будет остановка на 5 часов. За это время команды должны прийти в театр, осмотреть площадку, провести пробные репетиции и выйти к зрителям. Время очень ограниченное! С одной стороны – это сложность, а с другой – возможность воспитать в себе стойкость, изобретательность и дисциплинированность. В каждом городе мы покажем 3-4 эскиза, рассчитанных на 20 минут. Каждый эскиз мы обсудим со зрителями. А модераторами наших дискуссий станут студенты театроведческого факультета ГИТИСа. Нам очень важна эта обратная связь от публики. Только так можно увидеть результаты нашей работы. И, конечно, мы радуемся, когда получаем положительные отзывы».

Фестиваль – не только показы эскизов. Это ещё и большая образовательная программа: мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи и режиссуре. Центром фестивальной атмосферы станет творчество А.П.Чехова. В этом году нашими партнерами стали Дом-музей Чехова в Ялте и государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова в Мелихово. Мы познакомим наших участников с видео обзором и фотографиями, предоставленные музеями. А также в рамках дискуссионного клуба пройдет лекция на тему международного сотрудничества с Русским центром в г.Чили. В рамках фестиваля в г.Чебоксары, педагоги ГИТИСа проведут курсы повышения квалификации по специальности “Звукорежиссер”. Наш теплоход — это место встреч, культурного обмена, творческого развития и дружбы.

Екатерина Гранитова-Лавровская – театральный режиссёр, драматург, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИС сказала, что работа над проектом ведется давно. Режиссеры и составы эскизов были определены несколько месяцев назад, т.е задолго до того, как мы команда Фестиваля сядет на теплоход и пойдет по Волге.

«Работа идет вовсю. Режиссеры работают с художниками, многие — онлайн. Главная установка для творческих команд — это минимализм и универсальность приемов. Нам очень интересно увидеть художников в условиях «бедного театра», в хорошем понимании этого слова, поскольку для них — это серьезный тренинг. И еще добавлю: я была поражена, что когда ребята выбирали чеховские произведения для постановки, то ни разу не повторились в названиях при выборе отрывка материала. Молодцы, надеюсь, все у них получится».

Известная актриса, прима Театра Маяковского Ольга Прокофьева, в своё время с отличием окончившая ГИТИС, с большим энтузиазмом поддержала Фестиваль. Актриса отметила, что кроме актеров, режиссеров и зрителей в этом Фестивале будет еще один важный персонаж – Природа. Красота прибрежных волжских пейзажей и звездное небо над головой. И пожалела, что в этот раз останется на берегу:

«Актер должен быть жадным до новых ощущений и впечатлений. Такая поездка – великолепный опыт, который останется на всю жизнь. Ничто не может заменить радость человеческого общения. И этот Фестиваль как островок энергетического единения. Люди будут общаться, говорить о любви, играть, смотреть на проплывающую мимо красоту и я уверена, что в этой атмосфере обязательно родится шедевр. Прекрасно, что фестиваль проходит в разных городах Поволжья, за это низкий поклон! Я хочу пожелать вам: в добрый путь!».

В событиях масштабного фестиваля примут участие 20 актеров из Китая, Киргизии. Среди участников и педагогов китайский режиссер Ичэнь Лю – выпускница ГИТИСа, чей спектакль «Чайная» в театре «Et cetera» вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска». Ичэнь Лю покажет на сцене Чебоксарского академического драматического театра отрывок спектакля по рассказу А.П. Чехова «Невеста». «Я очень рада, что мне выпала такая честь – участвовать в этом Фестивале» – отметила Ичэнь Лю. «Это большая удача не только показать отрывок своего спектакля, но и окунуться в творческую теплую атмосферу Фестиваля».