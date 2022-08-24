В театре драмы и комедии «ФЭСТ» состоялся общий сбор труппы

22 августа состоялся общий сбор труппы самого крупного подмосковного муниципального театра — театра драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи).

После приветственного слова и.о. Начальника Управления культуры и туризма г.о. Мытищи И.Н. Буяновой к коллективу обратился худрук театра Игорь Шаповалов, рассказавший о планах на предстоящий сезон. До конца года театр должен выпустить как минимум две премьеры для взрослой аудитории: «Дни Турбиных» М.Булгакова в постановке Максима Ладо и «Старосветские помещики» Н.Гоголя молодого режиссера Ирины Бричевой. А также планируется выпуск ремейка спектакля «Золушка» Е. Шварца, поставленного в театре четверть века назад и долгие годы в нем игравшегося.

Также в ближайшее время руководство театра должно назвать имя победителя III Конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!» на постановку комедии весной будущего года. Предварительным фаворитом пока идет спектакль Юрия Печенежского «Горка» по пьесе Алексея Житковского.

Кроме того, в перспективах обсуждаются постановки спектаклей «Романтики» (Э.Ростан), «Ветер дует в пользу сильных» (П.Конивец) и монопроекта по древнегреческому театру актрисы Алины Тетиевской.

Игорь Шаповалов также сообщил о проведении в следующем году VII международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера» и IV Конкурса режиссерских предложений (в этот раз театр должен выбрать для постановки спектакль-детектив).

Одной из самых приятных стала новость о планируемом строительстве масштабной пристройки к театру в 2023 году, на которое должны быть выделены средства из бюджета Московской области.

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