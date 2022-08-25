Детский музыкальный театр имени Наталии Сац объявляет Сбор труппы перед началом нового театрального сезона

На сборе труппы художественный руководитель театра, режиссер Георгий Исаакян объявит планы театра на сезон, но некоторые из них известны уже сейчас.

Так в новом сезоне продолжится проект RE-Конструкция, начавшийся в прошлом году, когда Большой зал и сцену закрыли на капитальный ремонт. В рамках этого проекта в различных пространствах театра звучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения. Музыкальным руководителем проекта стал Петр Айду, пианист, композитор и создатель множества театрально-музыкальных реальностей. В новом сезоне он представит несколько новых авторских программ. «Период реконструкции театра — это период вызовов и трудностей, — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. — Но одновременно это период новых возможностей и открытий. Проект «RЕ-Конструкция» это один из наших ответов на те вызовы, которые стоят сегодня перед Детским музыкальным театром; и одновременно это окно возможностей, открытие новых музыкальных, художественных пространств, новых территорий для встреч с нашим зрителям и слушателями. Главными пространствами «RE-Конструкции» станут наша знаменитая RO-тонда, где мы и будем играть RA-ритеты, и Большое зрительское фойе, огромное, полное закоулков, изгибов, переходов и создающие ощущение измененной, двоящейся, бликующей смыслами реальности». В новом сезоне в рамках проекта RE-Конструкция будут исполнены такие музыкальные раритеты как опера Эдисона Денисова «Четыре девушки» по пьесе Пабло Пикассо (музыкальным руководителем и дирижером станет Валерий Платонов) и снова прозвучит хоровая программа «FolkКонструкция. Свиридов. Щедрин. Гаврилин», музыкальным руководителем которой стала главный хормейстер театра Вера Давыдова.

В новом сезоне так же будет продолжен абонемент «Дети – детям», серия концертов юных музыкантов с оркестром театра. Этот проект театр создает вместе с Центральной Музыкальной школой при Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского. Музыкальный руководитель и дирижер – Сергей Михеев. «На нашей Малой сцене юные солисты, воспитанники ЦМШ, вместе с оркестром театра под управлением дирижера Сергея Михеева, исполняют шедевры инструментальной и камерной музыки. И я очень надеюсь, что юные зрители-слушатели будут вдохновлены тем, как играют их ровесники, и после наших концертов захотят посвящать больше времени музыке и чаще бывать в музыкальном театре», – говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

В первой половине сезона театр выпустит премьеру второй части футуристической трилогии «Я, робот» – компьютерной драмы «ОНА» с участием драматических артистов Анастасии Светловой и Андрея Кузичева. Режиссером спектакля станет Георгий Исаакян. Премьера намечена на конец октября. Трилогия «Я, робот» – это авторский проект Георгия Исаакяна, в конце прошлого сезона выпустившего первую часть Трилогии: AR-оперу К. Комольцева «Любовь к трем цукербринам» по роману Виктора Пелевина. Главная тема Трилогии – взаимодействие искусственного интеллекта и человека. «Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го/начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно. При помощи их текстов мы можем попробовать уже сегодня, когда предсказанное будущее стало реальностью, задать себе вопросы: а мы разобрались с тем, как эти этические и гуманистические проблемы решать? Или мы все еще в поиске?», – говорит Георгий Исаакян. Важнейшей составляющей Трилогии стали современные технологии. Во многом их использование – настоящий эксперимент, прорыв в сочетании живого театра и ультра-современных компьютерных и визуальных систем: технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамических голограмм, «умного» и компьютерно-синтезированного звука и многих других передовых разработок. На территории музыкального театра эти опыты стали одними из первых – и даже в принципе первыми в своем роде.

Третья, заключительная часть Трилогии будет представлена в конце ноября. Ею станет VR-балет «Двухсотлетний человек» по роману Айзека Азимова в постановке художественного руководителя балета театра, хореографа Кирилла Симонова. Музыку для этого балета написал Габриэль Прокофьев.

Во второй половине сезона театр представит балет «Жизель» А. Адана. Художественным руководителем постановки станет Кирилл Симонов. Эта премьера продолжит репертуарную линию «Классика для юных», куда уже входят такие спектакли как «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, опера Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и другие.

Во второй половине сезона ожидается и главное событие: открытие Большого зала и сцены после глобальной реконструкции. Название, которым театр откроет Большую сцену, пока держится в секрете.

Фото — Владимир ЯРОЦКИЙ

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