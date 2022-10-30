В рамках программы «Искусство — детям» в столице открылись три обновленные творческие школы

В столице продолжается реализация масштабного проекта по обновлению материально-технической базы творческих школ и поддержке юных талантов «Искусство — детям». Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году модернизацию в рамках программы провели в трех городских учреждениях: детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря этому ребята могут осваивать современные востребованные специальности, создавать необычные коллективы и принимать участие в конкурсах по новым дисциплинам.

«Творческие школы, которые модернизировали в этом году по программе “Искусство — детям”, находятся в районах Филевский парк, Царицыно и Останкинский. Их общая площадь превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Занятия там посещают примерно 1,5 тысячи юных москвичей. Музыке, танцам, пению и рисованию их обучают около 150 педагогов. Для ребят оборудовали новые залы и классы, приобрели порядка 400 новых инструментов. В целом, эти и другие изменения в рамках проекта направлены на развитие в столице допобразования и на повышение его качества», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что в этом году также началось строительство зданий для двух образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО): детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

С народными танцами – в Большой театр: мечты финалистов грантов Мэра Москвы

Одной из целей проекта также является поддержка юных талантов — воспитанникам столичных творческих школ дают возможность проявить себя и определиться с будущей профессией. Так, в этом году среди 132 финалистов конкурса на соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства оказались 32 победителя олимпиады «Искусство — детям», которая проводилась в учреждениях, подведомственных городскому Департаменту культуры.

Один из них — ученик Московского государственного хореографического училища имени Леонида Лавровского Даниил Филенко. Молодой человек участвует в номинации «Народный танец». Подать заявку ему предложила его педагог Елена Щеголева.

«Училище поддерживает меня на протяжении всего обучения, уже семь лет. Советы по подготовке номера и сценического образа для конкурса давали педагоги и директор училища Айдар Мансурович Ахметов. Безусловно, все мои достижения – это заслуга преподавателей, которые передают мне свой богатый опыт в танцевальной и педагогической сферах. В училище у нас есть все необходимое: просторные залы для репетиций и удобные кабинеты для общеобразовательных предметов», – рассказал Даниил Филенко.

После окончания учебы Даниил хочет стать артистом одного из ведущих театров России. Его главная мечта – попасть в труппу Большого театра.

«Мое будущее однозначно будет связано с танцем и хореографическим искусством в целом. Помимо этого, я хочу еще получить высшее образование, чтобы стать балетмейстером», – поделился танцор.

Найти свой стиль: школа поможет определиться с будущей профессией

Алексей Сорокин –– финалист конкурса грантов Мэра Москвы в номинации «Архитектура, дизайн». Он только что окончил детскую школу искусств «Старт». Молодой человек представил свой дипломный проект — макет паркового павильона с иллюстрациями его интерьеров.

«Определиться с темой дипломного проекта и подготовить его мне помог мой классный руководитель. Занятия в школе позволили мне найти свой стиль в творчестве. Это графика, в основе которой лежит пятно, обрамленное тонкими и изящными линиями. У нас были разнообразные и интересные занятия, а также выездные пленэры, экскурсии в музеях и посещения разных выставок, экспозиций, конкурсов. Погружение в мир искусства дает возможность посмотреть на творчество разных архитекторов, художников, инженеров. Все это, безусловно, помогло мне определиться с будущей профессией архитектора», — отметил Алексей Сорокин.

После окончания школы юноша планирует поступить в архитектурный институт.

«Искусство — детям»

Проект реализуется в Москве с 2018 года. До этого материально-техническая база творческих школ системно не обновлялась более 30 лет. На данный момент завершен комплексный текущий ремонт 130 зданий и капитальный ремонт 29 учреждений. Благоустроено свыше восьми гектаров прилегающих территорий.

Каждая школа модернизируется по индивидуальному дизайн-проекту, который учитывает все архитектурные особенности здания, его историю и территорию рядом с ним. Особое внимание уделяется объектам, признанным памятниками культурного наследия.

Уже закуплено более 38 тысяч комплектов мебели, свыше 12,8 тысячи новых музыкальных инструментов, свыше семи тысяч единиц оборудования. Для детей, к примеру, приобретали органы, клавесины, гусли, валторны, фаготы, дисклавиры и другие инструменты. Также закуплено более 7,2 тысячи единицпрофессиональных микрофонов, микшерных пультов, систем для записи электронной музыки, мольбертов, муфельных печей для обжига глины, балетных станков, компьютеров, планшетов, VR-очков, фотоаппаратов и многое другое.

На сегодняшний день система творческого образования Москвы включает 139 детских школ искусств, 10 колледжей, одну общеобразовательную школу «Класс-центр» и один вуз, в которых занимаются в общей сложности порядка 100 тысяч ребят.

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