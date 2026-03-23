Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЮные музейщики из Удмуртии встретились в Музее Победы

Юные музейщики из Удмуртии встретились в Музее Победы

By T1
122
юные музейщики - удмуртия
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялся итоговый сбор активистов школьных музеев из Удмуртии. Этим мероприятием для них завершилась двухдневная образовательная поездка по маршрутам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

«В образовательной программе ребята познакомились с подвигами 28 панфиловцев и Зои Космодемьянской на маршруте по Волоколамскому и Рузскому районам Московской области», — сообщили в Музее Победы.

В образовательном путешествии приняли участие 35 активистов и 6 руководителей школьных музеев. В ходе итогового мероприятия, которое состоялось в зале школьного Музея Победы, ребята презентовали проведенные на маршруте исследования и выступили с докладами.

Организаторами поездки выступили Детский центр Музея Победы и московский Дворец Детского (юношеского) творчества.

Музей Победы объединяет школьные музеи страны в рамках масштабной федеральной программы, направленной на сохранение исторической памяти. Активисты имеют возможность обменяться опытом и представить свои выставки на Поклонной горе.

Новое в рубрике