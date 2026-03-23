1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Более 11 тысяч открыток прислали в Музей Победы участники конкурса «Защитники Отечества. Победа в единстве»

Краснодарский_край_Рыбак_Ирина
Художник Ирина Рыбак. Краснодарский край. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва

Более 11 тысяч работ поступило в Музей Победы на Международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве». В рамках творческого проекта организаторы предложили всем желающим продемонстрировать свой талант и создать поздравительную открытку к 9 Мая. Среди первых участников — жители Москвы, Нижегородской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Мордовия и других регионов.

«В этом году конкурс приурочен к Году единства народов России и его тема – «Победа в единстве». Участники прислали работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной страны. Это и герои Бородинской битвы, и победители Великой Отечественной войны, и современные солдаты. Все вместе эти работы ярко демонстрируют, что всех жителей нашей страны объединяет любовь к своей Родине», — отметили в Музее Победы.

Работы на конкурс принимаются до 31 марта. Авторы могут подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, коллаж, компьютерная графика и др.). Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди взрослых — старше 18 лет. Кроме того, в этом году будет специальная номинация для декоративно-прикладного творчества. К 85-летию Совинформбюро медиагруппа «Россия сегодня» учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.

Все работы участников конкурса войдут в виртуальную выставку, которая будет открыта на сайте Музея Победы 16 апреля 2026 года. Интернет-пользователи смогут принять участие в открытом голосовании на «Приз зрительских симпатий» и выбрать понравившийся рисунок.

Кроме того, все желающие смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте с 16 апреля по 9 мая своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробности — на сайте конкурса.

Конкурс проводится Музеем Победы и государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с проектом «Активный гражданин» и платформой «Активный гражданин — детям», компанией «Луч», Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, VK, RUSSPASS, «Zartoy».

