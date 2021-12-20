В Театре на Таганке Новогодний концерт!

Предновогодняя неделя — время веселиться, праздновать и провожать уходящий год. Долой скучные традиционные концерты! 26 декабря в Театре на Таганке танцевать будут все! Под каверы вечной новогодней классики в исполнении ВИА «КАМА».

ВИА «КАМА» — музыкальный коллектив молодых артистов Театра на Таганке, названный в честь знаменитого ресторана, когда-то располагавшегося в здании театра. «КАМА» считался точкой притяжения в театральной среде, именно его в своих стихах воспевал Владимир Высоцкий.

Собственно, с каверов на песни Высоцкого, коллектив и начал свою творческую деятельность, отыграв на сцене театра громкий дебютный концерт в этом году, заставив танцевать всех зрителей. Атмосфера мероприятия к этому располагает: гости сидят за столиками, где могут заказать традиционные новогодние закуски и пить игристое, подпевать любимым хитам и всячески радоваться наступающему празднику в отличной компании.

Только 26 декабря основная сцена Театра на Таганке превратится в неформальный музыкальный клуб, открытый для всех желающих провести зажигательный атмосферный вечер вне предновогодней суеты и привычной театру строгости.

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