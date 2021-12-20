Две праздничные выставки открываются в парке «Зарядье» к Новому году

Масштабная «Новая красивая выставка» в Медиацентре, исследующая тему праздника и включающая более 50 работ современных художников, и камерная десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее, посвященная Рождеству, откроются в парке к началу новогодних каникул.

«НОВАЯ КРАСИВАЯ ВЫСТАВКА» (25 декабря 2021 года – 15 марта 2022 года)

Марине Енгибарян. Пристрастия

Андрей Новиков. Космошоп

Анна Красная. Маленький Принц

Вова Перкин. Кошачье замыкание

Денис Ичитовкин. Еще одно утро

Константин Звездочетов. Но это ведь лучше, чем грусть без любви

В основе большого новогоднего проекта парка «Зарядье», пожалуй, самая излюбленная тема во всех мировых культурах — исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки, а также характерного уже для нашего менталитета «длинного и ударного отдыха». В экспозиции организаторы ретранслируют ощущения художников, выстроят диалог между найденными «артефактами» и консервируют до весны упоительное состояние счастья.

В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Григорий Орехов, группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников, Анна Красная, Саша Фролова, Гоша Острецов, Андрей Новиков, Роман Ермаков, Ирина Тотибадзе, Кирилл Кипятков, Алес Кочевник, Варя Щука, Сергей Карев и другие.

«”Новая красивая выставка” стала новогодним подарком драгоценным представителям человеческого рода и, конечно, посетителям парка “Зарядье”. На выставке вы увидите наши работы, посвященные певцам и певицам и, в частности, таким звездам нашего небосклона, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Наталья Королева – все эти персонажи всегда присутствуют в контексте Нового года на программе “Голубой огонек”. Советские и постсоветские люди всегда едят оливье и смотрят телек, а там находятся все эти великолепные люди, которые поют песни и встречают с ними праздник», — говорит Павел Пепперштейн, художник и участник арт-группы ППСС, которые представят на выставке три картины.

«Новый год для меня ассоциируется с детством, когда все мы открыты к восприятию нового и чудесного. Своим искусством я стремлюсь напомнить зрителю об этом и пробудить состояние, когда мы можем загадывать желания, мечтать, ждать чудес и подарков. Все мы украшаем елку игрушками и возвращаемся в контекст детства. Моя работа “Antennas” отсылает нас к этому времени полному надежд и призывает настроиться на его частоты», – отмечает художница Саша Фролова.

«Начало года для меня – самое лучшее время для творчества и отдыха. Все замирает и можно полностью погрузиться в создание произведений. На выставке я представляю одну из моих новых работ “Last Christmas”. Она как раз о том, что надо наслаждаться сегодняшнем днем и счастьем, быть в состоянии “здесь и сейчас”. Иногда просто достаточно взглянуть на небо, чтобы быть счастливым и радоваться жизни», – комментирует свою работу художник Григорий Орехов.

«Новая красивая выставка» откроется для посетителей 25 декабря и продлится до 15 марта.

SOVRISK #НАПОТОКЕ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕЦПРОЕКТ (25 декабря 2021 года – 23 января 2022 года)

Софья Игошина. Знак

Сергей Некрасов. Поклонение волхвов. Диптих

Кети Меладзе. Логос

24 декабря в Подземном музее парка «Зарядье» откроется десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке. В экспозицию, посвященную Рождеству, вошли работы художников-участников проекта «После иконы».

Живопись, объекты и NFT-арт в камерном пространстве Подземного музея представят Сергей Некрасов, Кэти Меладзе, Софья Игошина и многие другие.

«На иконах в церкви мы часто видим ребенка на руках у Богоматери – этот момент важен. Ведь мы сталкиваемся с христианством в виде Бога-ребенка. Поэтому христианство не ветхая религия, это в прямом смысле слова Новый Завет. В рамках такого подхода рождественская тема очень важна: это постоянное рождение нового, каждый день, каждый момент будто создается с самого начала. Большинство людей как раз замечают это в Рождество. И проект “После иконы” как раз про созидание чего-то нового», – отмечает куратор выставки Антон Беликов.

«После иконы» – открытый художественный проект, посвященный поиску нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве.

Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье» на протяжении 2021 года представлял произведения актуальных российских художников, как мировых звезд, так и молодых авторов. Важными особенностями проекта стали премьерные показы работ и постоянная демонстрация офлайн произведений NFT-арта вместе с более традиционными работами современных художников, а также возможность для посетителей участвовать в формировании будущих экспозиций, голосуя за одну из представленных работ.

Рождественская выставка проекта SOVRISK #напотоке откроется для посетителей 25 декабря и продлится до 23 января.

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