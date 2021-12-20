Стихи, которые стоит прочесть в 2022 году: пять современных поэтесс

Некоторые люди предпочитают произведения классиков литературы – поэтов золотого и серебряного веков. А кому-то ближе и актуальнее произведения современных авторов, которые так же отзываются в сердцах, поражают необычным и звучным слогом и заставляют задуматься о реалиях современного мира. Рассказываем о пяти современных поэтессах, с творчеством которых обязательно стоит познакомиться в новом году.

Ирина Береза-Подлунная

Ирина Береза-Подлунная – яркая и звучная современная поэтесса, которая пишет лирику разной направленности. В её произведениях есть место для любовной, гражданской, пейзажной, философской и других тематик. Стихи Ирины можно не только прочесть самостоятельно, но и услышать. Поэтесса является президентом Ассоциации Творческое объединение МузОтдел и основателем продюсерского центра MUZOTDEL. Среди проектов – концерт «Романс Двенадцати ветров», в котором стихи поэтессы звучат совместно с музыкальными произведениями известных композиторов. Так, советский и российский композитор, пятикратный Лауреат Премии Президента РФ Эдуард Николаевич Артемьев написал романсы «Тихая река», «Весна», «Элегия» и «Белая лебедь», а Абакумов Максим Александрович и Корякин-Берман Александр Александрович – романсы и лирические песни «Метель», «Зима», «Пути», «Невеста».

«Возможность не только прочесть, но и услышать произведение делает его многогранным, позволяет по-новому посмотреть на собственную лирику и заново ею проникнуться. Особенно это актуально, когда речь идет о совместном творчестве с таким великим композитором, как Эдуард Николаевич Артемьев», – рассказывает Ирина Береза-Подлунная.

Махоша (Мария Волощук)

Мария Волощук – поэтесса, которая создает свой сказочный мир. В отличие от привычных миров сказок, этот – для взрослых: его герои имеют право на счастье и ошибки, на веру в чудеса и глупости, на смех и слезы. На все то, чего порой так не хватает в мире взрослых. Именно так и появился на свет псевдоним поэтессы – Махоша. Мария словно бы совмещает в себе двух личностей: одна – настоящая бизнес-леди, а вторая – поэтесса и создатель. Стихи Махоши отличаются уникальным стилем, оригинальностью и честностью. Они близки читателям: цепляют за душу, кажутся близкими и актуальными в это самое мгновение. Среди недавних произведений Махоши – «Сказ о том, как баба коня на скаку остановила», которое рассказывает о нелегком пути сильной женщины к простому человеческому счастью.

Вера Павлова

Вера Павлова – современная поэтесса, выпустившая больше 20 книг на русском языке. Её произведения цепляют людей в разных уголках мира: стихи Веры переведены на 25 языков. Мелодичный язык поэтессы разнообразен. Она играет со словами, не боится добавлять в текст каламбуры, использует как современный язык и неологизмы, так и просторечия. Для Веры нет запретных тем – она говорит о сокровенном, погружая читателя в мир глубоких чувств и откровений. Стихи поэтессы близки и знакомы каждому, отзываются в сердцах и трогают до глубины души

Ах Астахова

Ирина Астахова, известная своим читателям под псевдонимом Ах Астахова, публикует произведения на собственном сайте. Поэтесса пишет пронзительные и откровенные стихотворения – она не боится собственных эмоций и чувств, более того – стремится поделиться ими с каждым своим читателем. Ведь именно эмоции объединяют, дают возможность поделиться как переживаниями, так и счастьем. Творчество Ах Астаховой полно искренности, чувственности и эмоциональности – за это её произведения любят читатели. Познакомиться с творчеством поэтессы и понять, насколько близки её произведения, можно с помощью её первого сборника – «Мужская лирика/Женская лирика».

Оксана Васякина

Оксана Васякина – поэтесса и феминистка из небольшого городка на севере Иркутской области. В своей лирике Оксана поднимает довольно непростые темы, которые близки многим женщинам. По мнению поэтессы, творческая деятельность невозможна вне политики и социума – и это доказали многие классики литературы. Стихи Оксаны Васякиной переведены на английский и итальянский языки, а сама поэтесса в 2019 году стала лауреатом первой степени литературной премии «Лицей».

Среди известных произведений автора – сборник «Ветер ярости», в котором поэтесса очень лично рассказывает читателям о травме, насилии и любви на фоне привычных каждому жизненных ситуаций.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.