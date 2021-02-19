В театре «Русская песня» покажут спектакль «За двумя зайцами»

6 и 7 марта 2021 года Московский государственный академический театр «Русская песня» под руководством Н.Г. Бабкиной представят спектакль «За двумя зайцами».

Сюжет спектакля прост и одновремено сложен. Дилемма между чувствами и расчетом, любовью и материальным благополучием мучают нас постоянно – проблема выбора знакома каждому. Как тут не прогадать и не лишиться всего? Главный герой комедии «За двумя зайцами», гуляка и транжира Свирид Петрович Голохвастов, решил не выбирать, а получить все и сразу – поправить свое материальное положение женитьбой на Проне, некрасивой барышне с богатым приданым, и завести роман с красавицей Галей. Что из этого вышло? В народе говорят: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь»…

Эта уморительная история известна зрителям по одноименному фильму 1961 года с неподражаемым Олегом Борисовым в главной роли. Комедия вошла в Золотой фонд советского кинематографа, ее и сейчас пересматривают и любят за блестящую актерскую игру, развеселый и живой сюжет – на все времена.

Постановка Нины Чусовой обещает стать не менее популярной. Много искрометного юмора, музыка, танцы, любимые песни в исполнении любимых артистов – у спектакля есть все шансы, чтобы предстать перед зрителями в статусе «театрального хита»!

Режиссёр-постановщик и автор пьесы – Нина Чусова.

Начало в 19:00.

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