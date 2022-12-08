«Моцаш» в Еврейском музее продолжается: рассказы Набокова с Агриппиной Стекловой и «Варда глазами Аньес»

В Еврейском музее и центре толерантности продолжается зимний проект «Моцаш». Теперь каждую субботу до конца января 2023 года с 18:00 до 23:00 гостей ждут экскурсии, кинопоказы, лекции и интерактивные занятия для детей. Мы называем это «Моцаш» по аналогии с Motza'ei Shabbat — вечерним временем после Шаббата, когда разрешено возобновить запрещенные в субботу будничные дела. В израильских городах открываются магазины, рестораны и культурные центры притяжения — кинотеатры, музеи и концертные площадки.

10 декабря гостей музея ждут обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», увлекательный квест «Со смартфоном сквозь века», а также кинопоказ и литературные чтения.

19:00 — кинопоказ «Варда глазами Аньес» в рамках цикла «Женщины в искусстве», двухчасовое путешествие по удивительному миру пионерки французской новой волны, фотографа, художницы и яростной противницы любого вида институционального мышления. Фильм представит Инна Кушнарева, культуролог, кинокритик, переводчик, один из составителей сборника «Варда» (Сеанс, 2018). Проект реализуется совместно с Центром документального кино.

20:00 — сезон «Внеклассных чтений» продолжит Агриппина Стеклова. Актриса театра и кино прочтет несколько рассказов Владимира Набокова, среди которых «Сказка», «Красавица», «Облако, озеро, башня» и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.