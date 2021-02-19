Выставка «Шейнцис. Эссе в четырех картинах» открывается в Еврейском музее и центре толерантности

3 марта 2021 года Еврейский музей и центр толерантности и Фонд «МосАрт» представляют выставку-инсталляцию «Шейнцис. Эссе в четырех картинах». Инсталляция — это художественная акция, которая создана коллективно группой художников разных направлений. Все они объединены памятью о выдающемся режиссере-сценографе, педагоге Школы-студии МХАТ, друге – Олеге Шейнцисе.

Олег Аронович Шейнцис. Фото Валерия Плотникова

Олег Аронович Шейнцис. Фото Валерия Плотникова

Фото из книги «Олег Шейнцис. Зачем нужен художник». Переиздание 2018 года. Автор-составитель А.В. Оганесян, художник-дизайнер А.Ю. Трифонов

Фото из книги «Олег Шейнцис. Зачем нужен художник». Переиздание 2018 года. Автор-составитель А.В. Оганесян, художник-дизайнер А.Ю. Трифонов

Фото из книги «Олег Шейнцис. Зачем нужен художник». Переиздание 2018 года. Автор-составитель А.В. Оганесян, художник-дизайнер А.Ю. Трифонов

Фото из книги «Олег Шейнцис. Зачем нужен художник». Переиздание 2018 года. Автор-составитель А.В. Оганесян, художник-дизайнер А.Ю. Трифонов

Попытка передать ощущение от феномена Олега Шейнциса предпринята уже в самом названии выставки. Эссе, поясняют создатели, это индивидуальное художественное переживание, однако свойственная ему свободная форма изложения здесь является концепцией. Композиция выставки состоит из четырех частей, объединенных общим художественным замыслом. Выставка принципиально не связана с какой-либо памятной датой из личной или творческой жизни Шейнциса. Идея создания – личные впечатления авторов, выраженные в сценографической форме. Именно поэтому, например, часть макетов О.А.Шейнциса, которые предоставил Театральный музей А.А. Бахрушина, использована не для экспозиции, а для инсталляции.

Отдельного упоминания заслуживает видеоинсталляция, в которой об Олеге Шейнцисе вспоминают Игорь Ясулович, Михаил Швыдкой, Дмитрий Крымов, Игорь Золотовицкий, Павел Каплевич, Сергей Чонишвили, Дмитрий Родионов, Владимир Урин, Станислав Бенедиктов и другие коллеги и соратники художника. Специально для этого проекта звукорежиссер Иван Ширшов создал оригинальный авторский саундтрек.

«Олег Шейнцис никогда не был простым исполнителем, а именно полноправным соавтором. Он был настоящим реформатором сценического пространства, его идеи были неожиданными, его художественная эстетика, по сути, революционной. – рассказывает Председатель СТД РФ Александр Калягин, – Он был еще и великим педагогом. Когда думаешь, как он много успел сделать, то еще очевидней становится, как много ему еще предстояло сделать… Он ушел из жизни очень рано, ему было всего 57 лет. Я восхищался каждым его спектаклем, считал его одним из лучших сценографов страны, но признаться в этом не успел. Так бывает, что главные слова сказать не спешим, откладываем, а потом становится поздно».

Олег Шейнцис известен широкой аудитории в основном по совместной работе с Марком Захаровым в Театре «Ленком». В его послужном списке – художественное оформление 23-х спектаклей репертуара этого театра, среди которых всем известные театральные хиты «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Чайка» и многие другие.

В работе над пространством каждого спектакля Шейнцис планомерно изобретал новые приемы, ставшие сегодня классическими. Шейнцис первым использовал в театре лазер и сухой лед, первым «вписывал» сложнейшую подвижную декорацию со множеством перемен в довольно скромно оснащенную для этого сцену «Ленкома». Именно Шейнцис придумал образ «Золотой Маски», которая по сей день остается фирменным стилем и символом самой крупной в нашей стране национальной театральной премии и знаком высшего отличия в театральной профессии. Его авторству принадлежит и создание фирменного логотипа для Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.

Олег Шейнцис был крайне нетерпим к пошлости, работе со спущенными рукавами, халтуре, безразличию, вспоминают его коллеги и ученики. Эта выставка «вырастает» из чувства острого дефицита такой фигуры как Шейнцис в современной жизни, из отсутствия свойственной ему рефлексии о месте художника в современном мире.

Эта выставка не могла бы состояться без поддержки Московского театра «Ленком Марка Захарова», Союза театральных деятелей России, Театрального музея А.А. Бахрушина, Школы-студии МХАТ, Театра им. Евг. Вахтангова, Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», Фонда «МосАрт», а также супруги Олега Ароновича Шейнциса – Людмилы Григорьевны Кузьменко.

Завершит работу выставка 30 апреля. Вход на выставку свободный.

Для справки:

Олег Шейнцис родился 2 января 1949 года в Одессе. Детство прошло в одесской коммунальной квартире на Екатерининской улице (угол Дерибасовской). Окончил Одесскую художественную школу и театрально-художественное училище.

В 1970 работал архитектором (его отец — архитектор), разрабатывая авторские проекты в Крыму, позже — скульптор в Одесском театре оперы и балета, служил в армии.

В 1977 г. окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ (курс В. В. Шверубовича).

С 1977 г. — главный художник Первого Московского областного драматического театра.

С 1979-го года Шейнцис занимался преподавательской деятельностью, с 1998 — профессор Школы-студии МХАТ, кафедра технологии художественного оформления спектакля.

С 1980 г. — по приглашению Марка Захарова – главный художник Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). Оформлял спектакли в Братиславе, Лондоне, Софии, Тель-Авиве, Флоренции, сотрудничал с московскими театрами, работал в кино. Автор дизайна «Золотой Маски» (1993) — ежегодной национальной театральной премии.

Олег Шейнцис ушел из жизни 16 июля 2006 года на 58-м году жизни.

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